Украину засыпало снегом: ситуация на дорогах в областях
Украину 23 марта накрыли осадки. Жителей всех областей будет засыпать дождем и мокрым снегом. В Укравтодоре говорят, несмотря на неблагоприятные условия, проезд по автодорогам государственного значения обеспечен.
Источник:Укравтодор
Утром снег начался в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях. Покрытие снега на грунте – 1-4 сантиметра.
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На Тернопольщине – туман. В остальных областях пока осадков нет.
Покрытие дорог в большинстве областей – мокрое
В Укравтодоре предупредили, что покрытие дорог в большинстве областей – мокрое. На перевальных участках осадков пока нет. На Абранском и Латирском перевалах туман.
Работники дорожных служб обрабатывают покрытие автодорог противогололедными материалами. Также коммунальщики убирают обочины и расчищают остановки общественного транспорта.
Синоптики пообещали ветреную и влажную погоду
Отметим, что синоптики пообещали 23 марта прохладную и влажную погоду. Также будет очень ветрено. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1 ... +6.
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