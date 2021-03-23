Украину 23 марта накрыли осадки. Жителей всех областей будет засыпать дождем и мокрым снегом. В Укравтодоре говорят, несмотря на неблагоприятные условия, проезд по автодорогам государственного значения обеспечен.

Утром снег начался в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях. Покрытие снега на грунте – 1-4 сантиметра.

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На Тернопольщине – туман. В остальных областях пока осадков нет.

Покрытие дорог в большинстве областей – мокрое

В Укравтодоре предупредили, что покрытие дорог в большинстве областей – мокрое. На перевальных участках осадков пока нет. На Абранском и Латирском перевалах туман.

Работники дорожных служб обрабатывают покрытие автодорог противогололедными материалами. Также коммунальщики убирают обочины и расчищают остановки общественного транспорта.

Важно! Сейчас проезд по всем автодорогам государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда задействовали в работе 127 единиц техники и 197 рабочих. Обращений водителей об осложнении движения не поступало.

Синоптики пообещали ветреную и влажную погоду

Отметим, что синоптики пообещали 23 марта прохладную и влажную погоду. Также будет очень ветрено. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1 ... +6.