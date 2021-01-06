Украинцев предупредили об опасности во время рождественских праздников 8 – 9 января 2021 года. Так, в части областей ожидается мокрый снег, а в некоторых – сильные дожди.

О неблагоприятных и потенциально опасных погодных условиях предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Обратите внимание Когда закончится температурная зима 2021 года: прогноз синоптиков Предупреждение на 7 января: В юго-западных регионах дожди с мокрым снегом, во Львовской области – мокрый снег.

В южных областях ожидаются сильные дожди.

В других регионах тоже дожди и мокрый снег, но несколько меньше.

Прогноз погоды на Рождество, 7 января / Карта Укргидрометцентра Прогноз на 8 января: В северных и восточных областях снег, гололед, налипание мокрого снега.

В центральных областях тоже гололедица и мокрый снег, но только ночью.

На юге и западе – без осадков, температура близка к нулю.

Прогноз погоды на 8 января / Карта Укргидрометцентра