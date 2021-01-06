Снег и сильные дожди прямо на Рождество: украинцев предупредили о непогоде
Украинцев предупредили об опасности во время рождественских праздников 8 – 9 января 2021 года. Так, в части областей ожидается мокрый снег, а в некоторых – сильные дожди.
О неблагоприятных и потенциально опасных погодных условиях предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обратите внимание Когда закончится температурная зима 2021 года: прогноз синоптиков
Предупреждение на 7 января:
- В юго-западных регионах дожди с мокрым снегом, во Львовской области – мокрый снег.
- В южных областях ожидаются сильные дожди.
- В других регионах тоже дожди и мокрый снег, но несколько меньше.
Прогноз погоды на Рождество, 7 января / Карта Укргидрометцентра
Прогноз на 8 января:
- В северных и восточных областях снег, гололед, налипание мокрого снега.
- В центральных областях тоже гололедица и мокрый снег, но только ночью.
- На юге и западе – без осадков, температура близка к нулю.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter