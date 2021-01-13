В Украину 13 января пришла вьюга. Большинство областей нашей страны обильно засыпало снегом. Больше всего осадков зафиксировали во Львове, Днепре и Одессе. Также волшебными фото зимней сказки делились жители Полтавы и Харькова.

24 канал собрал фото заснеженных пейзажей из разных уголков Украины.

Важно Лед и метели: спасатели предупредили украинцев об опасности

Львов

Мелкий снег с самого утра могли наблюдать жители разных районов города. К сожалению, снегопад уже вызвал несколько ДТП.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти во Львове почти весь день. Однако к вечеру 13 января он начнет постепенно слабеть и со временем прекратится. Температура составляет -3...-1 градус.

Сказочная метель во Львове 13 января / Фото журналистов 24 канала

Одесса

А вот Одессу начало засыпать еще ночью. Снегопад начался 13 января примерно в 3:00. С ночи на улицах города работает более 100 единиц спецтехники. Магистрали и спуски чистят 300 коммунальщиков.

Синоптики обещают, что снег будет идти до 14: 00. В то же время одесситов просят не оставлять автомобили на проезжей части, ведь они мешают снегоуборочной технике.

Снегопад в Одессе / Фото "Думская", телеграм-канала "Одесса Сейчас"

Днепр

В Днепре снегопад также начался ночью и по состоянию на 11:00 не прекращается. Несмотря на усилия коммунальных служб, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Водители жалуются на сильную гололедицу.

Днепр обильно засыпало снегом / Фото "Информатор"

Харьков

13 января в Харькове утром начался снегопад, который сопровождается порывами сильного ветра. По прогнозам синоптиков, метель продлится почти сутки и закончится 14 января. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-2 градуса.

Коммунальщики чистят улицы Харькова: смотрите видео

Метель в Харькове 13 января: смотрите видео

Полтава

Полтавчане 13 января также могли наблюдать за зимней сказкой. Из-за снегопада на местных дорогах области с ночи работает 70 единиц техники и 86 работников. Коммунальщики обрабатывают спуски и подъемы дорог комплексной смесью против гололеда .

Какой будет погода в Украине 13 января

Почти во всех областях Украины синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру. Опасная ситуация может сложиться на востоке Украины. Там спасателей предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице.

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