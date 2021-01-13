Львов, Днепр, Одессу и еще несколько регионов Украины засыпало снегом: сказочные фото, видео
В Украину 13 января пришла вьюга. Большинство областей нашей страны обильно засыпало снегом. Больше всего осадков зафиксировали во Львове, Днепре и Одессе. Также волшебными фото зимней сказки делились жители Полтавы и Харькова.
24 канал собрал фото заснеженных пейзажей из разных уголков Украины.
Важно Лед и метели: спасатели предупредили украинцев об опасности
Львов
Мелкий снег с самого утра могли наблюдать жители разных районов города. К сожалению, снегопад уже вызвал несколько ДТП.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти во Львове почти весь день. Однако к вечеру 13 января он начнет постепенно слабеть и со временем прекратится. Температура составляет -3...-1 градус.
Сказочная метель во Львове 13 января / Фото журналистов 24 канала
Одесса
А вот Одессу начало засыпать еще ночью. Снегопад начался 13 января примерно в 3:00. С ночи на улицах города работает более 100 единиц спецтехники. Магистрали и спуски чистят 300 коммунальщиков.
Синоптики обещают, что снег будет идти до 14: 00. В то же время одесситов просят не оставлять автомобили на проезжей части, ведь они мешают снегоуборочной технике.
Снегопад в Одессе / Фото "Думская", телеграм-канала "Одесса Сейчас"
Днепр
В Днепре снегопад также начался ночью и по состоянию на 11:00 не прекращается. Несмотря на усилия коммунальных служб, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Водители жалуются на сильную гололедицу.
Днепр обильно засыпало снегом / Фото "Информатор"
Харьков
13 января в Харькове утром начался снегопад, который сопровождается порывами сильного ветра. По прогнозам синоптиков, метель продлится почти сутки и закончится 14 января. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-2 градуса.
Коммунальщики чистят улицы Харькова: смотрите видео
Метель в Харькове 13 января: смотрите видео
Полтава
Полтавчане 13 января также могли наблюдать за зимней сказкой. Из-за снегопада на местных дорогах области с ночи работает 70 единиц техники и 86 работников. Коммунальщики обрабатывают спуски и подъемы дорог комплексной смесью против гололеда .
Какой будет погода в Украине 13 января
Почти во всех областях Украины синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру. Опасная ситуация может сложиться на востоке Украины. Там спасателей предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице.
Поделиться новостью