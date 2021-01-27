Мокрый снег, гололедица и шквальный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Синоптики прогнозируют 27 января в части областей значительный снег и гололедицу на дорогах. Кроме того, на юге ожидают сильные порывы ветра.
Источник: Укргидрометцентр
По состоянию на утро 27 января небольшой снег падает в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Львовской областях.
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В течение дня осадки прогнозируют
- в Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Полтавской областях.
Снежный покров будет достигать до 10 – 20 сантиметров. Кроме того, возможно налипание мокрого снега, на дорогах будет гололедица.
В южной части Украины прогнозируют сильные порывы ветра – до 15 – 20 метров за секунду. Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.
Где будет дуть сильный ветер
- в Донецкой;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Херсонской областях;
- в Крыму.
Погодные условия могут повлечь отключение света в некоторых населенных пунктах, а также нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Где в украине 27 января ухудшится погода / Скриншот с сайта Гидрометцентра
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Последствия непогоды 26 января
- В результате осложнения погодных условий утром 27 января были обесточены 117 населенных пунктов в 5 областях Украины.
- Кроме того, спасатели расчистили отдельные участки дорог во Львовской и Ровенской областях, которые были заблокированы из-за сугробов и сильного ветра. Больше читайте здесь.
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