Синоптики прогнозируют 27 января в части областей значительный снег и гололедицу на дорогах. Кроме того, на юге ожидают сильные порывы ветра.

Источник: Укргидрометцентр

По состоянию на утро 27 января небольшой снег падает в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Львовской областях.

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В течение дня осадки прогнозируют

в Одесской;

Николаевской;

Кировоградской;

Черкасской;

Полтавской областях.

Снежный покров будет достигать до 10 – 20 сантиметров. Кроме того, возможно налипание мокрого снега, на дорогах будет гололедица.

В южной части Украины прогнозируют сильные порывы ветра – до 15 – 20 метров за секунду. Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.

Где будет дуть сильный ветер

в Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Херсонской областях;

в Крыму.

Погодные условия могут повлечь отключение света в некоторых населенных пунктах, а также нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.



Где в украине 27 января ухудшится погода / Скриншот с сайта Гидрометцентра

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