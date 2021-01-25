Снег до 30 сантиметров и угроза схода лавин: в Украину возвращается зима
На днях почти по всей Украине ожидают снег, местами высота покрова достигнет 30 сантиметров. Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатья – значительная снеголавинная опасность.
Источник: Наталья Голеня в эфире одного из телеканалов, 24 канал
К концу сутки 25 января и в течение 26 января снег будет падать в западных областях.
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В Украине прогнозируют сильные снегопады
По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, 27-28 января осадки ожидают и в большинстве северных и центральных областей.
Будет дти снег также в Одесской, Николаевской областях. Снежный покров там будет достигать 20-30 сантиметров. А в Киеве снега может нападать до 10 сантиметров.
Голеня пояснила, что на днях "зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области".
В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, снега почти не будет на востоке и юго-востоке Украины. Зато там ожидают температуру воздуха выше 0 и дожди.
На большинстве территории прогнозируют понижение температуры до небольших морозов – 0... -5 градусов.
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Угроза схода лавин
В связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидают значительную снеголавинную опасность (3 уровень), пишет ГСЧС.
В горах существует угроза оползней снега на дороги.
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