На днях почти по всей Украине ожидают снег, местами высота покрова достигнет 30 сантиметров. Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатья – значительная снеголавинная опасность.

Источник: Наталья Голеня в эфире одного из телеканалов, 24 канал

К концу сутки 25 января и в течение 26 января снег будет падать в западных областях.

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В Украине прогнозируют сильные снегопады

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, 27-28 января осадки ожидают и в большинстве северных и центральных областей.

Будет дти снег также в Одесской, Николаевской областях. Снежный покров там будет достигать 20-30 сантиметров. А в Киеве снега может нападать до 10 сантиметров.

Голеня пояснила, что на днях "зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области".

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, снега почти не будет на востоке и юго-востоке Украины. Зато там ожидают температуру воздуха выше 0 и дожди.

На большинстве территории прогнозируют понижение температуры до небольших морозов – 0... -5 градусов.

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Угроза схода лавин

В связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидают значительную снеголавинную опасность (3 уровень), пишет ГСЧС.

В горах существует угроза оползней снега на дороги.

Обратите внимание! После сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории. Столбики термометров 24 января достигли 8,6 градуса, превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.