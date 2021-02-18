Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание 19 февраля. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, пока повестка дня еще формируется. Однако Подоляк не исключает, что будет говориться о санкциях в отношении определенных бизнес-процессов.

Детали о заседании СНБО Подоляк рассказал в интервью.

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СНБО может довести начатую работу до конца

Сейчас есть возможность в рамках СНБО довести до конца работу по всем этим странным бизнес-коммуникациям, которые были, в том числе и у Медведчука, и не только у него, и подвести итог аналитической работы, что позволяет выйти на какие-то решения,

– отметил Подоляк.

Совет нацбезопасности имеет возможность, по словам советника председателя ОПГ, разорвать бизнес-цепочки, которые существовали на протяжении многих лет. Таким образом создали инфраструктуру для заработка, которая позволяет "перебрасывать пропагандистские проекты", противоречащие национальным интересам Украины.

Есть разные взгляды на введение санкций

Относительно позиции в команде президента Зеленского, то, сказал Подоляк, единого мнения нет. Такую ситуацию советник Ермака считает нормальной.

Есть более радикальные ребята, которые хотят еще более жестких подходов. Есть менее радикальные. Есть компромиссные, которые хотят просто вести переговорный процесс. Даже не ради того, чтобы получить результат, а просто сам переговорный процесс с них снимает внутреннюю депрессию,

– рассказал Подоляк.

Он уверяет, что Зеленскому удалось сформировать вокруг себя костяк из людей, разделяющих одинаковые ценности.

Что известно о заседании СНБО 19 февраля

По данным СМИ, СНБО 19 февраля может ввести санкции против бизнес-структур, связанных с Виктором Медведчуком. Вероятно, рассмотрят вопрос введения санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Зато нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что на этом заседании СНБО должны обсудить обострение ситуации на Донбассе.