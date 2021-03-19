В пятницу, 19 марта, СНБО ввела санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Среди них – "Гео Коннект", "Глобал гео инвест" и "Эго газ альянс".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что против всех компаний применяют максимальные санкции, которые предусмотрены в Украине.

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Принято решение о санкциях именно в контексте недропользования,

– отметил Данилов.

Данилов отметил, что недра принадлежат украинскому народу – это закреплено в Конституции. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет то ли на Виргинских островах, то ли на других островных государствах".

СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.

Против каких компаний ввели санкции

"Гео коннект";

"Глобал Гео Инвест";

"Транс Сет Гео";

"Гео Пост";

"Гео Вертикаль";

"Гео Таргент";

"Надра Прайд";

"Гео Форс Ойл";

"Гео Стенс";

"Надра Вест Групп";

"Бест Оил Компани";

"Надрапростир";

"Инфо Гео Тренд";

"Эджейн Марко";

"Эго Газ Альянс";

"Эпивал Энерджи";

"Юнолит Ойл";

"Профи Нафт";

"Бест Гео Тех".

Журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что большинство из этих компаний принадлежат олигарху Павлу Фуксу.

Обратите внимание! Очередное заседание СНБО состоялось 19 марта 2021 года под председательством президента Владимира Зеленского. Во время заседания также ввели санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и ряда экс-чиновников.