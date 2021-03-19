СНБО ввела санкции против 19 компаний
В пятницу, 19 марта, СНБО ввела санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Среди них – "Гео Коннект", "Глобал гео инвест" и "Эго газ альянс".
Источник:24 канал
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что против всех компаний применяют максимальные санкции, которые предусмотрены в Украине.
Актуально СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова и ряда экс-чиновников
Принято решение о санкциях именно в контексте недропользования,
– отметил Данилов.
Данилов отметил, что недра принадлежат украинскому народу – это закреплено в Конституции. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет то ли на Виргинских островах, то ли на других островных государствах".
СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.
Против каких компаний ввели санкции
- "Гео коннект";
- "Глобал Гео Инвест";
- "Транс Сет Гео";
- "Гео Пост";
- "Гео Вертикаль";
- "Гео Таргент";
- "Надра Прайд";
- "Гео Форс Ойл";
- "Гео Стенс";
- "Надра Вест Групп";
- "Бест Оил Компани";
- "Надрапростир";
- "Инфо Гео Тренд";
- "Эджейн Марко";
- "Эго Газ Альянс";
- "Эпивал Энерджи";
- "Юнолит Ойл";
- "Профи Нафт";
- "Бест Гео Тех".
Журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что большинство из этих компаний принадлежат олигарху Павлу Фуксу.
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