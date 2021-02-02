СНБО ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука
Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака. Ему принадлежат такие телеканалы, как Newsone, 112 и ZIK. Козак – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Источник: Офис Президента
Соответствующее решение СНБО принял 2 февраля 2021 года.
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Указ уже подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций – 5 лет.
Какие санкции ввели против Козака
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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