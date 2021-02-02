Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака. Ему принадлежат такие телеканалы, как Newsone, 112 и ZIK. Козак – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Источник: Офис Президента Соответствующее решение СНБО принял 2 февраля 2021 года. Читайте также Украина ввела новые санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи" Указ уже подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций – 5 лет. Какие санкции ввели против Козака блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Обратите внимание! Также решением СНБО введены санкции против региональных вещателей канала "112 Украина". Речь идет о "новом формате", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". Срок действия санкций тоже 5 лет. Новость дополняется...