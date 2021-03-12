СНБО и власть интересуют отдельные фамилии в списке, – Ступак о Харьковских соглашениях
Представителей Совета нацбезопасности и обороны и действующую власть в деле о Харьковских соглашениях интересуют отдельные депутаты и олигархи. В то же время в расследовании этого дела почти нет перспектив.
Источник:24 канал
Консультант комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак рассказал, что Алексей Данилов во время своего доклада намекнул на незаинтересованность в самих Харьковских соглашениях. Однако список депутатов, в отношении которых могут открыть дела о госизмене, он назвал "интересным".
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Ступак отметил, что такое решение на заседании СНБО инициировали с конкретной целью. По его мнению, это нужно для того, чтобы либо заставить этих депутатов играть по правилам Офиса Президента или определенных фракций в Верховной Раде, либо "раздеть их на деньги".
СНБО и действующую власть интересуют отдельные фамилии, народные депутаты и олигархи в этом списке,
– подчеркнул он.
Почему в деле нет перспектив
По словам Ступака, в расследовании дела о Харьковских соглашениях значительную роль играет срок давности. В частности, от их ратификации прошло 11 лет.
"Если они подняли Харьковские соглашения, то давайте тогда поднимать и 1997 год, когда было разделение Черноморского флота, допрашивать Леонида Кучму, который подписывал эти соглашения. Перспектив нет никаких", – подчеркнул консультант комитета.
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Как отметил Ступак, неизвестно, каким образом будут расследовать это уголовное производство, ведь многих причастных к этому делу людей уже нет.
СНБО и власть интересуют отдельные фамилии по делу о Харьковских соглашениях: видео
Харьковские соглашения: что известно
- Скандальные "Харьковские соглашения" подписали еще в апреле 2010 года. Согласно документу, пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет. Зато Украина должна была получить скидку цены на газ в 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
- В 2014 году Генеральная прокуратура открыла дело из-за Харьковских соглашений. В частности, там говорилось о злоупотреблении властью и государственной измене.
- Представители Совета нацбезопасности и обороны во время заседания 11 марта 2021 года дали поручение СБУ расследовать обстоятельства ратификации Харьковских соглашений.
- Дела могут возбудить против 236 депутатов, ратифицировавших Харьковские соглашения.
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