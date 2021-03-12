Представителей Совета нацбезопасности и обороны и действующую власть в деле о Харьковских соглашениях интересуют отдельные депутаты и олигархи. В то же время в расследовании этого дела почти нет перспектив.

Консультант комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак рассказал, что Алексей Данилов во время своего доклада намекнул на незаинтересованность в самих Харьковских соглашениях. Однако список депутатов, в отношении которых могут открыть дела о госизмене, он назвал "интересным".

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Ступак отметил, что такое решение на заседании СНБО инициировали с конкретной целью. По его мнению, это нужно для того, чтобы либо заставить этих депутатов играть по правилам Офиса Президента или определенных фракций в Верховной Раде, либо "раздеть их на деньги".

СНБО и действующую власть интересуют отдельные фамилии, народные депутаты и олигархи в этом списке,

– подчеркнул он.

Почему в деле нет перспектив

По словам Ступака, в расследовании дела о Харьковских соглашениях значительную роль играет срок давности. В частности, от их ратификации прошло 11 лет.

"Если они подняли Харьковские соглашения, то давайте тогда поднимать и 1997 год, когда было разделение Черноморского флота, допрашивать Леонида Кучму, который подписывал эти соглашения. Перспектив нет никаких", – подчеркнул консультант комитета.

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Как отметил Ступак, неизвестно, каким образом будут расследовать это уголовное производство, ведь многих причастных к этому делу людей уже нет.

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