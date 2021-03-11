Совет нацбезопасности и обороны 11 марта утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ будет открытым для всех украинцев.

Что известно о стратегии в отношении полуострова

Ознакомиться со стратегией можно будет уже в ближайшее время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Мы решили на заседании СНБО, что стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время,

– сказал политик.

По его словам, работа над стратегией длилась более года. К ней привлекали представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Россией, который дает четкий указатель, как именно мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", – подчеркнул Данилов.

Обратите внимание! 23 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма. Они направлены на защиту крымскотатарского языка, культуры, а также прав людей.