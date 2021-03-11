СНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма
Совет нацбезопасности и обороны 11 марта утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ будет открытым для всех украинцев.
Источник:24 канал
Что известно о стратегии в отношении полуострова
Ознакомиться со стратегией можно будет уже в ближайшее время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Мы решили на заседании СНБО, что стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время,
– сказал политик.
По его словам, работа над стратегией длилась более года. К ней привлекали представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.
"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Россией, который дает четкий указатель, как именно мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", – подчеркнул Данилов.
Главное о "Крымской платформе"
- В Киеве 23 августа 2021 года состоится первый саммит "Крымской платформы". На нем будут обсуждать проблемы оккупированного полуострова и его реинтеграцию.
- Ряд стран мира уже подтвердил, что примет участие в саммите. Кстати, Украина пришлет приглашение и России.
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