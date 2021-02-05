Это помогло: в СНБО удивлены, что все каналы Медведчука записали на Козака
Большим плюсом для блокировки телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" было то, что они записаны на Тараса Козака. В противном случае работать, возможно, было бы гораздо сложнее.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что о Козаке очень много известно. В частности, чем он занимается и с кем общается.
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Нам вообще было странно зачем они на Козака все эти 8 компаний записали,
– отметил Данилов.
Что еще сказал Данилов
- Однако, сейчас в Украине еще есть телеканалы, которые занимаются российской пропагандой. За этими СМИ также тщательно следят. В то же время пока они более или менее работают в рамках действующего законодательства, применять к ним такие санкции нельзя.
- СНБО работает с фактами. Эмоции иногда зашкаливают, однако на них нельзя опираться.
- Говорится о независимости Украины. Скрытая информационная война со стороны России ведется еще с 1994 года.
- Путин не скрывает того, что его задача – снижение независимой Украины. И с этим нужно бороться.
ZIK, 112 и Newsone заблокировали: что известно
- 2 февраля СНБО на 5 лет ввела санкции против Тараса Козака.
- В тот же день заблокировали телеканалы ZIK, 112 и Newsone
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Свое решение он объяснил тем, что будет защищать Украину всеми возможными законными способами.
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