Большим плюсом для блокировки телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" было то, что они записаны на Тараса Козака. В противном случае работать, возможно, было бы гораздо сложнее.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что о Козаке очень много известно. В частности, чем он занимается и с кем общается.

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Нам вообще было странно зачем они на Козака все эти 8 компаний записали,

– отметил Данилов.

Что еще сказал Данилов

Однако, сейчас в Украине еще есть телеканалы, которые занимаются российской пропагандой. За этими СМИ также тщательно следят. В то же время пока они более или менее работают в рамках действующего законодательства, применять к ним такие санкции нельзя.

СНБО работает с фактами. Эмоции иногда зашкаливают, однако на них нельзя опираться.

Говорится о независимости Украины. Скрытая информационная война со стороны России ведется еще с 1994 года.

Путин не скрывает того, что его задача – снижение независимой Украины. И с этим нужно бороться.

Обратите внимание! Данилов также опроверг информацию, что причиной санкции мог стать толчок со стороны США. Кроме того, глава СНБО заявил: в Украине могут проверить финансирование всех партий.

ZIK, 112 и Newsone заблокировали: что известно



Санкции СНБО касательно Козака / Инфографика 24 канала