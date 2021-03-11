Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта создал Центр противодействия дезинформации. Он начинает работать со следующего вторника, 16 марта.

Центр противодействия дезинформации будет функционировать в ситуационном центре СНБО, который находится в Киеве на улице Банковой. Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Читайте также СНБО провел очередное заседание: какие решения приняли

В Аппарате СНБО мы в течение года проводим такую ​​работу и занимаемся этими вопросами. Сейчас будет максимальная активизация, Центр будет ежедневно работать,

– сказал политик.

В Центр привлекут всех представителей разведывательного сообщества, а также все соответствующие министерства и ведомства.

Алексей Данилов отметил, что благодаря этому Украина сможет предоставить соответствующий отпор той дезинформации, которую распространяет Россия на территории нашего государства в течение длительного времени.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 9 марта 2021 года анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации. По его словам, сейчас Украина находится на передовой в борьбе с пропагандой.

Центр противодействия дезинформации: что известно