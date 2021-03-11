СНБО создала в Украине Центр противодействия дезинформации, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта создал Центр противодействия дезинформации. Он начинает работать со следующего вторника, 16 марта.
Источник:24 канал
Центр противодействия дезинформации будет функционировать в ситуационном центре СНБО, который находится в Киеве на улице Банковой. Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
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В Аппарате СНБО мы в течение года проводим такую работу и занимаемся этими вопросами. Сейчас будет максимальная активизация, Центр будет ежедневно работать,
– сказал политик.
В Центр привлекут всех представителей разведывательного сообщества, а также все соответствующие министерства и ведомства.
Алексей Данилов отметил, что благодаря этому Украина сможет предоставить соответствующий отпор той дезинформации, которую распространяет Россия на территории нашего государства в течение длительного времени.
Центр противодействия дезинформации: что известно
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что орган не будет политическим.
- По его словам, Центр будет международным, о своем желании сотрудничать уже заявили партнеры из-за рубежа.
- Владимир Зеленский отметил, что в будущем Центр должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.
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