Совет нацбезопасности и обороны 26 марта провел совещание, в котором приняли участие все профильные государственные министерства и ведомства. Во время него обсудили внедрение автоматизированной системы управления войсками "Дзвін-АС".

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, Минобороны проведет еще одно совещание. Вероятно, это произойдет уже в понедельник, 29 марта.

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Итоги совещания СНБО

Во время совещания удалось задать вопрос разработчикам проекта. Ожидается, что после совещания 29 марта министр обороны примет окончательное решение о принятии "Дзвін" в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ.

Бутусов напомнил, что в 2020-м году министр обороны Андрей Таран назначил аудит проекта "Дзвін", на который Минобороны потратило 624 миллиона гривен. По результатам аудита воинская часть "аэроразведка" высказала особое мнение с критикой проекта. По материалам Минобороны ГБР открыло уголовное дело для проверки законности расходования средств на создание АСУ.

После этого главком ВСУ Руслан Хомчак принял решение немедленно расформировать "аэроразведку", и настоял на внедрении "Дзвін". Один из создателей "аэроразведки" и критиков "Дзвона" подполковник Ярослав Гончар был уволен из армии по сокращению штатов,

– написал Бутусов.

Интересно! "Дзвін-АС" – это автоматизированная система центра оперативного руководства Вооруженными силами Украины, ключевая составляющая Единой автоматизированной системы управления ВСУ.

Что было дальше: хронология событий

4 марта Гончар обвинил руководство ВСУ в коррупции и несоответствии проекта "Дзвін" современным требованиям. 18 марта 2021-го Таран официально отказался от финансирования проекта до проведения расследования правоохранительными органами.

проекта до проведения расследования правоохранительными органами. 26 марта Таран издал приказ о переносе сроков расформирования "аэроразведки". Очевидно, решения министра Тарана означают, что к проведению проверки опытной эксплуатации системы "Дзвін" будут привлечены военнослужащие "аэроразведки".

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