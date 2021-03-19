Аппарат СНБО рассылает письма главам общин всех областей Украины, на территории которых за последние 2 недели значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Цель – проинформировать общины о реальной ситуации с распространением коронавируса на их территориях.

В копии каждого такого письма – глава определенной облгосадминистрации. Распространять письма-предупреждения начали 18 марта.

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Что известно о письмах СНБО общинам

Их присылают в те общины, где, по данным информационно-аналитической системы СОТА, в течение последних 2 недель ощутимо ухудшилась эпидситуация.

Делают это, чтобы проинформировать общины о реальной ситуации с распространением COVID-19 на их территориях.

В письме за подписью заместителя секретаря Алексея Соловьева, есть такие просьбы

провести заседание местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций;

обсудить на них введение дополнительных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на сдерживание роста распространения коронавируса;

проинформировать аппарат СНБО о принятых решениях и мерах.

Сколько писем прислали и какие планы

Сейчас прислали 15 таких писем. Однако в списке находится 71 община – там число новых случаев заболевания стремительно увеличивается.

Например, в Деражненской сельской общине, что в Ровненской области, с населением 6 349 человек по состоянию на 14 марта коронавирусом болели 1 103 человека. За 2 недели прирост новых случаев там составил аж 89,19%.

В Белецкой сельской общине, что на Тернопольщине, с населением 10 965 человек прирост составляет 1 000% (502 больных за 2 недели).

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Красную зону можно вводить решением местных властей

Условия адаптивного карантина предусматривают введение красных зон в случае достижения определенного эпидпорога по всей области.

Однако в письме отмечают, что местные власти имеют право самостоятельно предпринимать действия, расширяя комплекс мер, направленных на защиту населения.

Справка. В Украине в течение 18 марта коронавирусом заболели 15 850 человек, больше всего инфицированных – в Киеве. В то же время выздоровели от болезни 4 592 человека.