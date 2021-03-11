СНБО рассмотрит санкции против режима Лукашенко
Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос введения санкций в отношении режима Александра Лукашенко. В частности, ограничения могут ввести в отношении некоторых белорусских топ-чиновников и бизнесменов.
Источник:Телеграм Алексея Гончаренко
Об этом говорится в ответе на запрос народного депутата Алексея Гончаренко о введении таких санкций.
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СНБО рассмотрит санкции против Лукашенко
Поступил ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими деньгами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО,
– сообщил Гончаренко.
Нардеп добавил, что большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор не находятся под санкциями. В качестве примера он назвал Николая Воробея, против которого ввели санкции ЕС.
"Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Воробей владеет "Прикарпатзападтранс". Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально известной трубой Медведчука", – объяснил депутат.
Гончаренко уточнил, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, а также Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат крупные суммы в его банке.
Нардеп выразил надежду, что СНБО как можно быстрее введет "санкции против врагов Украины и Беларуси".
Ответ ОП Гончаренко относительно санкции по Беларуси / Фото Алексея Гончаренко
Санкции международного сообщества против режима Лукашенко
- Летом 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, результаты которых не признали страны цивилизованного мира. С августа в стране продолжаются протесты против режима самопровозглашенного президента.
- Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против Беларуси. Первый ввели еще 2 октября 2020 года. Туда попали 40 белорусских чиновников, однако самопровозглашенного президента Александра Лукашенко среди них не было.
- Во втором пакете санкций за 6 ноября о Лукашенко уже вспомнили. Также в перечне – еще 14 высокопоставленных чиновников.
- Третий пакет ввели в декабре, в санкционный список попали спикер, генпрокурор и чиновники.
- Кроме того, против Лукашенко и белорусских силовиков ограничения ввели и США.
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