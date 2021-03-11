Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос введения санкций в отношении режима Александра Лукашенко. В частности, ограничения могут ввести в отношении некоторых белорусских топ-чиновников и бизнесменов.

Об этом говорится в ответе на запрос народного депутата Алексея Гончаренко о введении таких санкций.

Читайте также Наказание и оборона: заседание СНБО перенесли, – СМИ

СНБО рассмотрит санкции против Лукашенко

Поступил ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими деньгами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО,

– сообщил Гончаренко.

Нардеп добавил, что большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор не находятся под санкциями. В качестве примера он назвал Николая Воробея, против которого ввели санкции ЕС.

"Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Воробей владеет "Прикарпатзападтранс". Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально известной трубой Медведчука", – объяснил депутат.

Гончаренко уточнил, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, а также Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат крупные суммы в его банке.

Нардеп выразил надежду, что СНБО как можно быстрее введет "санкции против врагов Украины и Беларуси".

Обратите внимание! 19 февраля СНБО ввел санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Продолжительность санкций – 3 года.



Ответ ОП Гончаренко относительно санкции по Беларуси / Фото Алексея Гончаренко

Санкции международного сообщества против режима Лукашенко