СНБО рассмотрит санкции против бизнесов, связанных с Медведчуком, – СМИ
Совет нацбезопасности и обороны может ввести санкции против бизнес-структур, вероятно связанных с Виктором Медведчуком – народным депутатом от ОПЗЖ и кумом Путина. Соответствующий вопрос планируют рассмотреть на заседании 19 февраля.
Источник:"РБК-Украина"
Сейчас четкой повестки дня заседания еще нет, ее до сих пор обсуждают. Об этом сообщил источник, близкий к СНБО.
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Вероятно, что там рассмотрят вопрос введения санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепровода "Самара-Западное направление"
Ее владельцев связывают именно с кумом Путина. "Обсуждается также введение санкций и в отношении других бизнес-цепочек, которые могут иметь связь с Медведчуком", – отметил источник.
Санкции против Козака и Медведчука
- Ранее СНБО на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука. После этого его телеканалы прекратили свое вещание.
- СМИ сообщили, что санкции наложили и на самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук, в частности – для прямых перелетов в Россию, которые в Украине запрещены.
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