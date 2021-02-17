Совет нацбезопасности и обороны может ввести санкции против бизнес-структур, вероятно связанных с Виктором Медведчуком – народным депутатом от ОПЗЖ и кумом Путина. Соответствующий вопрос планируют рассмотреть на заседании 19 февраля.

Сейчас четкой повестки дня заседания еще нет, ее до сих пор обсуждают. Об этом сообщил источник, близкий к СНБО.

Важно Стратегия нацбезопасности Украины: в СНБО рассказали, когда завершат ее разработку

Вероятно, что там рассмотрят вопрос введения санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепровода "Самара-Западное направление"

Ее владельцев связывают именно с кумом Путина. "Обсуждается также введение санкций и в отношении других бизнес-цепочек, которые могут иметь связь с Медведчуком", – отметил источник.

Санкции против Козака и Медведчука

Ранее СНБО на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука. После этого его телеканалы прекратили свое вещание.

СМИ сообщили, что санкции наложили и на самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук, в частности – для прямых перелетов в Россию, которые в Украине запрещены.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала