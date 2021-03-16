В Совете нацбезопасности и обороны Украины отметили, что могут рассмотреть санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского. Однако это произойдет только в случае "поступления предложений".

Что заявили в СНБО

Сейчас СНБО не рассматривает санкции против Коломойского. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос издания.

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В случае поступления предложений по применению санкций в отношении Коломойского от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке,

– говорится в сообщении.

Кто может подать предложение о введении санкций

Верховный совет,

президент,

Кабинет Министров,

Национальный банк,

Службы безопасности Украины.

Главное о санкциях США против Коломойского

5 марта США ввели санкции против Коломойского и его семьи. Олигарха обвинили в попытках подорвать демократию в Украине в 2014 – 2015 годах, когда тот был главой Днепропетровской области, а также в причастности к коррупции.

Евросоюз поддержал ограничения против Коломойского, однако отметил важность расследования его схем в "Приватбанке".

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции против украинских олигархов.



Главное о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала