Совет нацбезопасности и обороны 19 марта решил проверить все указы, подписанные Виктором Януковичем, когда тот был президентом. Нынешний глава государства Владимир Зеленский объяснил: все для того, чтобы установить, не представляют ли они угрозу национальной безопасности Украины.

Президент напомнил, что суд в Украине еще раньше вынес приговор, которым признал Виктора Януковича виновным в совершении им государственной измены в 2014 году.

Стоит знать Санкции против Януковича и нефтекомпаний: главное из заседания СНБО

Относительно всех его указов за время пребывания президентом будет проведен аудит и анализ. Анализ о наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины,

– объяснил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам заседания СНБО: смотрите видео

Коротко о решении СНБО в отношении Януковича: