Зеленский объяснил, для чего проверять все указы Януковича
Совет нацбезопасности и обороны 19 марта решил проверить все указы, подписанные Виктором Януковичем, когда тот был президентом. Нынешний глава государства Владимир Зеленский объяснил: все для того, чтобы установить, не представляют ли они угрозу национальной безопасности Украины.
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Президент напомнил, что суд в Украине еще раньше вынес приговор, которым признал Виктора Януковича виновным в совершении им государственной измены в 2014 году.
Стоит знать Санкции против Януковича и нефтекомпаний: главное из заседания СНБО
Относительно всех его указов за время пребывания президентом будет проведен аудит и анализ. Анализ о наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины,
– объяснил Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского по итогам заседания СНБО: смотрите видео
Коротко о решении СНБО в отношении Януковича:
- В пятницу, 19 марта, состоялось уже традиционное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором одобрили ряд важных решений. Некоторые из них касались прежней власти.
- В частности СНБО ввел санкции против президента-беглеца Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, членов его правительства и коллаборантов из Крыма. С полным списком можно ознакомиться – по ссылке.
- Кроме того, Совет нацбезопасности поручил проверить все решения, которые подписывал Янукович, будучи президентом Украины.
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