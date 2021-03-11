Совет нацбезопасности и обороны 11 марта провел очередное заседание. Во время него возбудили ряд важных вопросов. Среди них: национализация "Мотор Сич" и новые санкции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал проведение заседания 12 марта, но впоследствии его перенесли.

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Какие вопросы подняли во время заседания СНБО

Украина продолжила санкции против двух российских банков еще на 3 года. Алексей Данилов напомнил, что эти банки были под санкциями еще с 2019 года. В марте срок действия санкций должен был закончиться, но СНБО решил его продолжить.

против двух российских банков еще на 3 года. Алексей Данилов напомнил, что эти банки были под санкциями еще с 2019 года. В марте срок действия санкций должен был закончиться, но СНБО решил его продолжить. Из-за так называемых Харьковских соглашений могут открыть дела о госизмене против 286 депутатов, которые их ратифицировали.

Что известно о "Харьковских соглашениях"? Документ, который впоследствии получил название "Харьковские соглашения" подписали в Харькове в апреле 2010 года. Согласно им, Черноморский флот России мог официально находиться в Севастополе следующие 25 лет в обмен на снижение цены на газ на 30%. В Украине договоренности вызвали возмущение в обществе. Большинство аналитиков утверждали, что этот договор противоречит Конституции. Документ, который впоследствии получил название "Харьковские соглашения" подписали в Харькове в апреле 2010 года. Согласно им, Черноморский флот России мог официально находиться в Севастополе следующие 25 лет в обмен на снижение цены на газ на 30%. В Украине договоренности вызвали возмущение в обществе. Большинство аналитиков утверждали, что этот договор противоречит Конституции.

В Украине появится Центр противодействия дезинформации . Он начнет работу уже с 16 марта. Данилов подчеркнул, что центр будет работать при Офисе Президента и его работа будет круглосуточной".

. Он начнет работу уже с 16 марта. Данилов подчеркнул, что центр будет работать при Офисе Президента и его работа будет круглосуточной". "Мотор Сич" планируют национализировать . Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время. Секретарь СНБО отметил, что все предприятия оборонного комплекса будут рассматривать для национализации.

. Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время. Секретарь СНБО отметил, что все предприятия оборонного комплекса будут рассматривать для национализации. СНБО назначил проверку "Донецкоблгаз". Если в компании зафиксируют нарушения, то "Донецкоблгаз" вернут в собственность государства.

Известно, что на следующем заседании СНБО продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц. Как пояснил Алексей Данилов, до самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения.

Заседание СНБО 11 марта: смотрите видео

Предыдущие заседания СНБО: основные решения