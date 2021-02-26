Президент Владимир Зеленский провел закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем рассмотрели ситуацию в оккупированном Крыму и на Донбассе и введение двойного гражданства. Также СНБО по итогам заседания ввел санкции против 10 чиновников высшего офицерского состава, которые предали Украину.

Заседание состоялось 26 февраля. По его итогам, секретарь СНБО Алексей Данилов провел пресс-конференцию.

Важно Предали Украины: СНБО применит санкции против 10 человек

Что рассматривали и что приняли на вышеуказанном заседании СНБО

Оккупация Крыма

По словам Данилова, первым вопросом, который рассмотрели был проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Его рассматривали в закрытом режиме.

Этот вопрос у нас состоит из 2 частей. Одна касается военной составляющей и она полностью закрыта. Вторую часть отрабатывали в течение года – в частности, начали работу в 20 числах февраля 2020 года,

– заметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что участие в процессе принимали почти все причастные украинские министерства и ведомства. Более того, привлекли 2 комитета Верховной Рады.

В завершение комментария Данилов поблагодарил украинских разведчиков, которые получают необходимую информацию касательно оккупированного Крыма. И на основании "этих качественных документов" Украина наработала соответствующую позицию.

"К большому сожалению, с 2014 по 2019 год в стране крымский вопрос не имел целостной стратегии и его ни разу не рассматривали. Поэтому мы договорились, что на заседании СНБО за 2 недели (в районе 12 марта – 24 канал) этот вопрос окончательно примем и презентуем обществу его публичную часть", – констатировал чиновник.

Двойное гражданство

Данилов отметил, что этот вопрос является крайне важным для Украины. Ведь он движется к цивилизованным странам, разрешающим двойное гражданство.

"Но для нашей страны есть определенные вызовы. Они – связаны с тем, что Россия в свое время использовала этот инструмент, когда у нас руководитель СБУ, руководители МВД и Минобороны и руководитель Генштаба ВСУ имели российские паспорта", – отметил он.

По его словам, этого в будущем допускать нельзя. В то же время Украина имеет определенные вызовы относительно других стран.

Поэтому мы решили, что в течение 2 месяцев Кабмин должен предложить законопроект, который позволит четко понимать тех лиц, которые имеют двойное гражданство",

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отдельно отметил: те люди, которые сегодня принудительно получат гражданство на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, на самом деле таким образом получают определенные средства, которые дают им возможность жить. Поэтому он выразил надежду, что после освобождения оккупированных территорий эти люди откажутся "от бумажек, которые им там предоставляют".

К теме Правительство должно разработать закон в отношении лиц с двойным гражданством, – Данилов

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