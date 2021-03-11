СНБО продолжил санкции в отношении 2 российских банков
Алексей Данилов заявил, что в Украине продолжат санкции сразу касательно 2 российских банков. Впервые против этих банков санкции применили еще в 2019 году.
Источник:24 канал
Во время пресс-брифинга после заседания Совета нацбезопасности и обороны Данилов заявил, что срок действия этих санкций заканчивается 19 марта 2021 года.
Актуально "Мотор Сич" вернут украинскому народу, – Данилов
На сегодня у нас было 2 российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на 3 года,
– отметил Данилов.
Что еще сказал Данилов
- В Украине могут открыть дела по факту госизмены против 286 депутатов, которые во времена президентства Виктора Януковича ратифицировали Харьковские соглашения.
- СНБО национализирует предприятие "Мотор Сич". Данилов отметил, что "Мотор Сич" "вернут в собственность украинского народа законным и конституционным способом в ближайшее время.
- Работа Центра противодействия дезинформации стартует уже 16 марта. Новый центр будет функционировать в ситуационном центре СНБО – в Киеве на улице Банковой.
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова: смотрите видео
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