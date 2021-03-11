Алексей Данилов заявил, что в Украине продолжат санкции сразу касательно 2 российских банков. Впервые против этих банков санкции применили еще в 2019 году.

Во время пресс-брифинга после заседания Совета нацбезопасности и обороны Данилов заявил, что срок действия этих санкций заканчивается 19 марта 2021 года.

Актуально "Мотор Сич" вернут украинскому народу, – Данилов

На сегодня у нас было 2 российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на 3 года,

– отметил Данилов.

Обратите внимание! По состоянию на март 2019 года в Украине работали только 2 банка с российским государственным капиталом: "Проминвестбанк" и "Сбербанк".

Что еще сказал Данилов

В Украине могут открыть дела по факту госизмены против 286 депутатов, которые во времена президентства Виктора Януковича ратифицировали Харьковские соглашения.

СНБО национализирует предприятие "Мотор Сич". Данилов отметил, что "Мотор Сич" "вернут в собственность украинского народа законным и конституционным способом в ближайшее время.

Работа Центра противодействия дезинформации стартует уже 16 марта. Новый центр будет функционировать в ситуационном центре СНБО – в Киеве на улице Банковой.

Заметьте! Сначала заседание СНБО должно было состояться 12 марта, однако впоследствии его перенесли на 11 марта.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова: смотрите видео