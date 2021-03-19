Совет национальной безопасности и обороны до недавнего времени называли аэродромом сбитых летчиков. Именно туда в почетную отставку отправляли тех, кого было жалко выкинуть из политики, но и пристроить было некуда. Сейчас все изменилось.

По словам экс-главы Секретариата Президента Украины Олега Рыбачука, несколько президентов использовали этот орган, чтобы дать пост людям, которые имели амбиции, но их никуда назначить не удалось. Для этого и был СНБО.

Интересно СНБО в ближайшее время проведет заседание относительно локдауна в Украине, – Данилов

В политической ссылке побывали Раиса Богатырева, Александр Турчинов и даже Петр Порошенко. Как раз он и попытался превратить Совет в действенный орган.

"Когда Петр Порошенко был секретарем Совета национальной безопасности и обороны – были поданы изменения, что они могут давать указание центральным органам исполнительной власти. Тогда они практически строили параллельный Кабмин. Порошенко тогда хотел еще и подчинить СНБО судебную власть и давать указания судьям", – рассказал бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

Тактика Зеленского

Такие действия взял на вооружение и Владимир Зеленский, хотя и уверял, что он всем отличается от Порошенко.

В конце второго года правления Владимир Зеленский наконец разобрался со своими полномочиями, понял на первый взгляд неочевидные вещи. В его руках СНБО стал чуть ли не главным инструментом.

У нас институт президента наименее законодательно оформлен. Конституция упоминает среди того, что можно условно назвать институтом президента, именно эту структуру – Совет национальной безопасности и обороны,

– заверил Рыбачук.

Президент может давать указания только министрам обороны и внутренних дел, а также главе Службы безопасности Украины. На практике же, получив после парламентских выборов всю полноту власти, Зеленский и его окружение на Банковой с самого начала начали активно вмешиваться во все – от парламента и Кабмина до органов местной власти.



Зеленский максимально использует СНБО в своей тактике / Фото Getty Images​

Однако на втором году правления моновласть сломалась. "И здесь остается единственный легитимный орган, где он председательствует, является доминантным и может давать указания всем, кроме судебной власти. Даже может вмешиваться в деятельность Верховной Рады", – сказал Чумак.

СНБО стала спасителем

Это Зеленский делает уже второй месяц. Глава государства издает указы, которые реализуются во исполнение решений СНБО. Легитимности им добавляют, кроме подписи президента, подписи всех 20 членов состава совета СНБО. В том числе и премьера, спикера, генпрокура и главы Министерства внутренних дел.

СНБО стал своеобразной "палочкой-выручалочкой" для президента. Взмахами ею он одновременно и принимает решения, которые иначе саботировали бы коррумпированные суды и неуправляемый парламент, и рейтинг себе добавляет.

Народ аплодирует, народу это нравится,

– подчеркнул Чумак.

Введение санкций против империи Медведчука было безусловно положительно воспринято обществом и сразу отразилось на рейтинге президента. В то же время несколько угасли истерические настроения в обществе и поддержка пророссийской партии ОПЗЖ.

Справка. Совет национальной безопасности и обороны еще в феврале 2021 года наложил санкции на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Причина – финансирование терроризма.

Впрочем, теперь перед Банковой новые вызовы – довести решение СНБО до конца через те же суды и правоохранительные органы и искать новые сюжеты для уже любимого народного пятничного сериала под названием "заседание СНБО".

"Они ситуацию разогрели, ставки подняли, и прямо сейчас должны быть следующие шаги. Каждый день работает против авторитета СНБО. Актуально – подтягивание обвинений, так как нельзя просто обвинить и ничего не предъявить. Зеленскому нужно это подтягивать, потому что на одном СНБО далеко не уедешь", – подытожил Чумак.

Что точно можно констатировать уже сейчас – к кругу влиятельных политических фигур в Украине стремительно добавляется секретарь Алексей Данилов. Именно он, если верить слухам, предложил Зеленскому схему, как с помощью СНБО можно вывести влияние власти президента на новый уровень.

Последние решения СНБО: кратко