Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление. Соответствующее решение приняли 19 февраля во время совещания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.

Участники совещания СНБО подробно остановились на сфере энергетической безопасности. Они разработали план мероприятий по защите имущественных интересов Украины.

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Что означает решение СНБО

В Офисе Президента объяснили, что правоохранительным органам поручили провести расследование и выяснить причины, по которым государственная собственность оказалась в частных руках. Говорится о компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.

По решению СНБО, Кабмин должен был принять меры по сохранению и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. Правительство должно было:

безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов,

принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.

Однако за более чем 5 лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказательства в судах различных инстанций права государства Украины на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины,

– добавили в ОП.

В ОП подчеркнули, что магистральный трубопроводный транспорт имеет не только важное народнохозяйственное, но и оборонное значение. В то же время он является государственной собственностью Украины.

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Что следует знать о магистральном трубопроводе

Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.

и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства. Но дочерняя компания российской "Транснефтепродукт" не передала его в собственность Украины.

В 2017 году Хозяйственный суд Ровненской области принял неправомерное решение , которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за "ПрикарпатЗападтранс".

, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за "ПрикарпатЗападтранс". Интересно, что учредителем "ПрикарпатЗападтранс" является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер.

Интересно! "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление протяженностью в 1,1 тысячи километров. Он используется для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.