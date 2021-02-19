Украина займет "трубу" Медведчука и компании: решение СНБО
Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление. Соответствующее решение приняли 19 февраля во время совещания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.
Источник:24 канал
Участники совещания СНБО подробно остановились на сфере энергетической безопасности. Они разработали план мероприятий по защите имущественных интересов Украины.
Важно Украина вернется к 5 сценариям по Донбассу
Что означает решение СНБО
В Офисе Президента объяснили, что правоохранительным органам поручили провести расследование и выяснить причины, по которым государственная собственность оказалась в частных руках. Говорится о компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.
По решению СНБО, Кабмин должен был принять меры по сохранению и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. Правительство должно было:
- безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов,
- принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.
Однако за более чем 5 лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказательства в судах различных инстанций права государства Украины на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины,
– добавили в ОП.
В ОП подчеркнули, что магистральный трубопроводный транспорт имеет не только важное народнохозяйственное, но и оборонное значение. В то же время он является государственной собственностью Украины.
Актуально Против Медведчука и Марченко вводят санкции, – СНБО
Что следует знать о магистральном трубопроводе
- Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- Но дочерняя компания российской "Транснефтепродукт" не передала его в собственность Украины.
- В 2017 году Хозяйственный суд Ровненской области принял неправомерное решение, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за "ПрикарпатЗападтранс".
- Интересно, что учредителем "ПрикарпатЗападтранс" является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер.
Интересно! "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление протяженностью в 1,1 тысячи километров. Он используется для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.
Поделиться новостью