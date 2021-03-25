В СНБО нет ни одного документа по вагнеровцам, – Данилов
Алексей Данилов сообщил, что в Совете национальной безопасности и обороны нет ни одного документа по делу вагнеровцев. По его словам, этот вопрос вообще не рассматривали.
Источник:BBC
Как отметил Данилов, все, что касается работы разведки, является тайной. Несмотря на это, о таких вещах не рассказывают ни в одной стране мира.
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По словам секретаря СНБО, Украина не имеет права говорить, где работает разведка, как она это делает, ведь это "закрытая информация на 100%". Он также отметил, что вопросов по поводу дела вагнеровцев не было.
Этот вопрос не рассматривали. Официально ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по "вагнеровцам", мы так не называем, в аппарате СНБО нет и никогда не было,
– подчеркнул Данилов.
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Также на вопрос о том, может ли будущий фильм-расследование Bellingcat о вагнеровцах быть вызовом для национальной безопасности Украины, Данилов сказал, что ничего не будет предполагать, ведь СНБО работает только с фактами.
Спецоперация с вагнеровцами: коротко
- Белорусские спецслужбы в июле 2020 года поймали группу боевиков ЧВК "Вагнера". Тогда во власти заявляли, что те якобы готовили провокации в Беларуси.
- В сентябре 2020 года появилась информация, что СБУ могла знать о бойцах и была причастна к делу. Однако в спецслужбе эту информацию опровергли.
- Андрей Ермак заявил, что Офис Президента готов к любым расследованиям в деле, ведь им "нечего скрывать".
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