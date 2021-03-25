Алексей Данилов сообщил, что в Совете национальной безопасности и обороны нет ни одного документа по делу вагнеровцев. По его словам, этот вопрос вообще не рассматривали.

Как отметил Данилов, все, что касается работы разведки, является тайной. Несмотря на это, о таких вещах не рассказывают ни в одной стране мира.

Читайте также Украинский "Вагнергейт": Bellingcat удивляет реакция Банковой на фильм о вагнеровцах

По словам секретаря СНБО, Украина не имеет права говорить, где работает разведка, как она это делает, ведь это "закрытая информация на 100%". Он также отметил, что вопросов по поводу дела вагнеровцев не было.

Этот вопрос не рассматривали. Официально ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по "вагнеровцам", мы так не называем, в аппарате СНБО нет и никогда не было,

– подчеркнул Данилов.

К теме офис Президента пытается скрыть от мира это позорное событие, – Бутусов о вагнеровцах

Также на вопрос о том, может ли будущий фильм-расследование Bellingcat о вагнеровцах быть вызовом для национальной безопасности Украины, Данилов сказал, что ничего не будет предполагать, ведь СНБО работает только с фактами.

Справка. Журналисты Bellingcat работают над документальным фильмом о вероятном срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Спецоперация с вагнеровцами: коротко