СНБО накладывает санкции на 8 человек: перечень
На заседании Совета нацбезопасности и обороны решили наложить санкции против 19 юридических и 8 физических лиц.
Источник:24 канал
Такое решение приняли на заседании СНБО, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.
На кого наложат санкции:
- Вацковский Константин
- Донченко Виталий
- Лавринюк Наталья
- Лисогор Сергей
- Марченко Оксана
- Маслюк Александр
- Виктор Медведчук
- Попов Михаил
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