Перед прошлым заседанием Совет национальной безопасности и обороны Украины активно обсуждала вероятность введения санкций против олигарха Дмитрия Фирташа. Экс-глава администрации президента Олег Рыбачук подтвердил, что эта тема может стоять на повестке дня.

Также санкции могут ввести и против олигарха Игоря Коломойского. Об этом Рыбачук сообщил в эфире.

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Да, к Фирташу можно добавить и Коломойского,

– сказал Рыбачук.

По его словам, Офис Президента начал использовать дозированные источники информации. Таким способом он держит в напряжении олигархов, в частности Фирташа, Ахметова, Коломойского.

"Это хорошо. Это стало частью внутренней и внешней политики", – отметил экс-глава администрации президента.

Зеленскому нельзя останавливаться

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как сказал Рыбачук, пока нельзя останавливаться. Важно, чтобы после решений СНБО, такие же решения принимали и суды.

Напомним! Следующее заседание СНБО перенесли на четверг, 11 марта. Ранее секретарь Совета Алексей Данилов анонсировал заседание.

"Для нас не важно, почему заседание СНБО будет именно в четверг. Для нас важно, что на повестку дня выносят действительно те вопросы, которые влияют и на безопасность, и на оборону страны", – подчеркнул Рыбачук.

Рыбачук рассказал о следующем решении СНБО: смотрите видео