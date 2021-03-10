СНБО может ввести санкции и против Фирташа, и против Коломойского, – Рыбачук
Перед прошлым заседанием Совет национальной безопасности и обороны Украины активно обсуждала вероятность введения санкций против олигарха Дмитрия Фирташа. Экс-глава администрации президента Олег Рыбачук подтвердил, что эта тема может стоять на повестке дня.
Источник:24 канал
Также санкции могут ввести и против олигарха Игоря Коломойского. Об этом Рыбачук сообщил в эфире.
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Да, к Фирташу можно добавить и Коломойского,
– сказал Рыбачук.
По его словам, Офис Президента начал использовать дозированные источники информации. Таким способом он держит в напряжении олигархов, в частности Фирташа, Ахметова, Коломойского.
"Это хорошо. Это стало частью внутренней и внешней политики", – отметил экс-глава администрации президента.
Зеленскому нельзя останавливаться
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как сказал Рыбачук, пока нельзя останавливаться. Важно, чтобы после решений СНБО, такие же решения принимали и суды.
"Для нас не важно, почему заседание СНБО будет именно в четверг. Для нас важно, что на повестку дня выносят действительно те вопросы, которые влияют и на безопасность, и на оборону страны", – подчеркнул Рыбачук.
Рыбачук рассказал о следующем решении СНБО: смотрите видео
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