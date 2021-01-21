Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит стратегию деоккупации Крыма. План уже направили МИД Украины совместно с постоянным представительством президента Украины на оккупированном полуострове.

Когда примут документ

Стратегию деоккупации Крыма в СНБО могут одобрить до 26 февраля. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время слушаний в комитете Верховной Рады, информирует "Радио Свобода".

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Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение "Крымской платформы", мы вместе с постоянным представительством президента в Крыму инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации. Синхронизируясь с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, мы отправили на рассмотрение СНБО,

– сказала она.

Джапарова добавила, что во время тематического заседания СНБО 26 февраля ожидается принятие стратегии.

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