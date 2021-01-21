Стратегия деоккупации Крыма уже в СНБО: когда примут документ
Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит стратегию деоккупации Крыма. План уже направили МИД Украины совместно с постоянным представительством президента Украины на оккупированном полуострове.
Когда примут документ
Стратегию деоккупации Крыма в СНБО могут одобрить до 26 февраля. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время слушаний в комитете Верховной Рады, информирует "Радио Свобода".
Кстати Украина инициирует создание Крымской платформы на уровне ПАСЕ, – Мезенцева
Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение "Крымской платформы", мы вместе с постоянным представительством президента в Крыму инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации. Синхронизируясь с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, мы отправили на рассмотрение СНБО,
– сказала она.
Джапарова добавила, что во время тематического заседания СНБО 26 февраля ожидается принятие стратегии.
Крымская платформа: что стоит знать
- Президент Зеленский в сентябре 2020 года призвал мировую общественность к созданию международной платформы по деоккупации Крыма.
- В ее поддержку уже выступили послы США, Великобритании, Латвии, Турции и др.
- Платформу по деоккупации Крыма запустят на саммите Восточного партнерства, где соберутся мировые лидеры, а также представители различных международных организаций. Мероприятие должно состояться летом.
- Платформа будет иметь межправительственные, межпарламентские и экспертные направления. Консолидированно они будут разрабатывать меры по возвращению Крыма в состав Украины.
- В рамках Крымской платформы также будут пытаться ограничить возможности для "российского произвола в Крыму".
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