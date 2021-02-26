Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 26 февраля, рассмотрят вопрос лишения государственных наград, военных и почетных званий отдельных лиц. Речь идет о людях, которых подозревают в содействии российской агрессии и терроризму.

По информации СМИ, в списке будет примерно 250 имен. Правда, конкретики пока нет.

Важно Третьи санкции СНБО коснутся Фирташа, – СМИ

Известно, что против этих лиц применят 25 пункт статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

В обнародованной повестке дня заседания СНБО есть пункт о принятии неотложных мер по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, а также вопрос о состоянии расследования дел относительно государственной измены, дезертирства, террористической деятельности и нарушения присяги.

О чем еще будет говорить СНБО

Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;

Также СНБО проанализирует состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;

Не обойдут вниманием и применение новых санкций.

Ранее Денис Бигус в фейсбуке сообщил, что во время заседания СНБО, вероятно, могут ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.

Заметим, что предыдущие заседания СНБО были максимально продуктивными.

Последние решения СНБО