СНБО может лишить госнаград лиц, связанных с Россией, – СМИ
Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 26 февраля, рассмотрят вопрос лишения государственных наград, военных и почетных званий отдельных лиц. Речь идет о людях, которых подозревают в содействии российской агрессии и терроризму.
Источник:ZN.UA
По информации СМИ, в списке будет примерно 250 имен. Правда, конкретики пока нет.
Важно Третьи санкции СНБО коснутся Фирташа, – СМИ
Известно, что против этих лиц применят 25 пункт статьи 4 Закона Украины "О санкциях".
В обнародованной повестке дня заседания СНБО есть пункт о принятии неотложных мер по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, а также вопрос о состоянии расследования дел относительно государственной измены, дезертирства, террористической деятельности и нарушения присяги.
О чем еще будет говорить СНБО
- Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;
- Также СНБО проанализирует состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;
- Не обойдут вниманием и применение новых санкций.
Ранее Денис Бигус в фейсбуке сообщил, что во время заседания СНБО, вероятно, могут ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.
Заметим, что предыдущие заседания СНБО были максимально продуктивными.
Последние решения СНБО
- 2 февраля СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Санкции также распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- Под санкциями оказались и авиакомпании, которые летают в аэропорты России и на оккупированные украинские территории. Произошло это по инициативе Службы безопасности Украины.
- 19 февраля в санкционный список Украины попали нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. В тот же день СНБО наложил санкции против 19 юридических и 8 физических лиц.
- Также Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть трубопровода Самара – Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.
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