Секретарь СНБО Данилов обсудил стратегию деоккупации Крыма с крымскими татарами
В Киевском офисе Меджлиса крымскотатарского народа провели совещание с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. В ходе встречи стороны обсудили пути деоккупации Крымского полуострова.
О проведении такой встречи 30 декабря 2020 года рассказал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в своем фейсбуке.
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Вместе с Алексеем Даниловым участие в совещании приняли ряд представителей Меджлиса:
- Мустафа Джемлиев – лидер крымскотатарского народа,
- Рефат Чубаров – председатель Меджлиса,
- Ильми Умеров – заместитель председателя Меджлиса,
- Ахтем Чийгоз – заместитель председателя Меджлиса,
- Реза Шевкиев – член Меджлиса,
- Гайана Юксель – член Меджлиса,
- Искандер Бариев – член Меджлиса.
Во время своей беседы стороны обсудили совместное взаимодействие при разработке и обсуждении государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.
Кроме того, обсудили реализацию инициативы Крымская платформа, а также санкции против людей и компаний, которые помогают укреплению российского оккупационного режима на полуострове. Также договорились взаимодействовать в этих направлениях.
Что такое Крымская платформа
Это инициатива украинских властей по созданию одноименной переговорной площадки, где бы с помощью партнеров решались вопросы деоккупации Крыма.
На международных встречах руководители украинского МИД постоянно приглашают партнеров участвовать в инициативе, которая должна начать работать уже в 2021 году. Сейчас 7 государств уже согласились принять участие:
- США,
- Великобритания,
- Турция,
- Словакия,
- Словения,
- Эстония,
- Латвия.
Также приглашение уже получили партнеры Украины по нормандскому формату – Германия и Франция. Они пока не выразили окончательного согласия. Как страну-оккупантку будут приглашать и Россию.
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