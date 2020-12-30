В Киевском офисе Меджлиса крымскотатарского народа провели совещание с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. В ходе встречи стороны обсудили пути деоккупации Крымского полуострова.

О проведении такой встречи 30 декабря 2020 года рассказал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в своем фейсбуке.

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Вместе с Алексеем Даниловым участие в совещании приняли ряд представителей Меджлиса:

Мустафа Джемлиев – лидер крымскотатарского народа,

Рефат Чубаров – председатель Меджлиса,

Ильми Умеров – заместитель председателя Меджлиса,

Ахтем Чийгоз – заместитель председателя Меджлиса,

Реза Шевкиев – член Меджлиса,

Гайана Юксель – член Меджлиса,

Искандер Бариев – член Меджлиса.

Во время своей беседы стороны обсудили совместное взаимодействие при разработке и обсуждении государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Кроме того, обсудили реализацию инициативы Крымская платформа, а также санкции против людей и компаний, которые помогают укреплению российского оккупационного режима на полуострове. Также договорились взаимодействовать в этих направлениях.

Что такое Крымская платформа

Это инициатива украинских властей по созданию одноименной переговорной площадки, где бы с помощью партнеров решались вопросы деоккупации Крыма.

На международных встречах руководители украинского МИД постоянно приглашают партнеров участвовать в инициативе, которая должна начать работать уже в 2021 году. Сейчас 7 государств уже согласились принять участие:

США,

Великобритания,

Турция,

Словакия,

Словения,

Эстония,

Латвия.

Также приглашение уже получили партнеры Украины по нормандскому формату – Германия и Франция. Они пока не выразили окончательного согласия. Как страну-оккупантку будут приглашать и Россию.