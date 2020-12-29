Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 29 декабря одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное е-декларирование. После доработки этого документа президент Зеленский внесет его в парламент как неотложный.

Зеленский считает, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

Ранее Зеленский подписал закон об ответственности за ложь в декларациях

Именно на это, по сообщению, направлен соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты относительно совершенствования такой ответственности.

Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект с компромиссной редакцией. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект надо доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм,

– отметил Владимир Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил важность принятого парламентом закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

"И для того, чтобы усилить ответственность за декларирование чиновниками своих доходов, чтобы они их не скрывали, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором одобрен проект закона, который будет отправлен в Раду как неотложный с определенным доработкам", – рассказал он.

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Заметим, что Венецианская комиссия приняла вывод, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.