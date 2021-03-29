Совет нацбезопасности и обороны может рассмотреть вопрос о закрытии филиала "Россотрудничества" в Киеве. Говорится о Российском центре науки и культуры.

Европарламент еще в 2016 году признал деятельность "Россотрудничества" пропагандистским. В то же время в СНБО отметили, что готовы реагировать на циничные высказывания организации.

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Для того, чтобы ведомство рассмотрело вопрос прекращения деятельности "Россотрудничества" есть одно условие. Так, соответствующее обращение должно поступить от Президента Украины, Кабмина или нардепов.

Последнее скандальное заявление "Россотрудничества"

9 марта филиал российского Госагентства провел мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко". Так, Российский центр культуры назвал известного украинского писателя своим.

Реакция Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал такие действия "Россотрудничества" мелкой информационной провокацией и очередным примером попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей. "Классические имперские привычки кремлевцев".

Когда России не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V – X век. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща,

– объяснил чиновник.

Он надеется, что СНБО в ближайшее время рассмотрит вопрос деятельности филиала Госагентства России на территории нашей страны.

Обратите внимание! Российский центр науки и культуры в Киеве – это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. Согласно договору между Кабмином и правительством России, в Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.