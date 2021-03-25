Совет национальной безопасности готов к любому сценарию развития событий с Россией. Украина постоянно контактирует с партнерами из Европы и не одинока "один на один" с врагом.

Как заверил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина знает, что события на Востоке могут развиваться по-разному. Украина готова к этому и знает о возможных сценариях.

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Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию,

– отметил Данилов.

Как отметил Данилов, Украина понимает, что она не одинока в противостоянии с агрессором. При том, что правительство знает, кто является его партнером, а кто только делает вид. "У нас есть четкое понимание, что происходит в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", – рассказал секретарь СНБО.

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