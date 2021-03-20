В Украине до сих пор продолжается остросюжетный сериал с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины. Голова Алексей Данилов сообщил, что власти намерены проверить, кому принадлежат национальные недра и как эти люди получили лицензии на право ими пользоваться.

А проверять действительно есть что. Еще во времена Виктора Януковича в стране начался настоящий бум на присвоение месторождений.

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"Во времена Петра Порошенко они не были возвращены в государственную собственность, а оказались в руках окружения пятого президента и людей, которые близки к министру внутренних дел Арсену Авакову. Об этом мало кто знает, у него и у его партнера Игоря Котвинского огромный газовый бизнес", – рассказал журналист Дмитрий Гнап.

У кого больше всего нефтегазовых разрешений

Украинские нефтегазовые месторождения всегда привлекали политиков и олигархов. По данным отчета Центра противодействия коррупции, датированного еще 2018 годом, больше всего нефтегазовых разрешений, на тот момент, было у экс-министра экологии правительства Азарова – Николая Злочевского. Среди лидеров по количеству полученных лицензий на добычу нефти и газа были олигархи:

Павел Фукс;

Виктор Пинчук;

Звягильский Ефим;

Александр Онищенко;

Геннадий Боголюбов;

Игорь Коломойский;

Вадим Новинский;

Ринат Ахметов;

Леонид Козаченко;

Игорь Котвицкий.

"Когда выдавались разрешения на пользование недрами, это происходило в непрозрачный способ. Фактически государство раздавало разрешения неизвестным компаниям, якобы не зная, кто является собственником этих компаний", – пояснила юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.



Лидеры по количеству полученных лицензий на добычу газа и нефти / Инфографика 24 канала

"Янтарный" Розенблат

Еще одним золотым дном был янтарь. История о том, как бывший нардеп Борислав Розенблат погорел на том, что требовал взятку в 200 тысяч долларов за содействие в получении разрешения на добычу янтаря – стала настоящим детективом. С нардепа сняли неприкосновенность, а детективы снимали его прямо с самолета, вместе с бриллиантами.

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Что изменилось за последние годы

В последние годы ситуация изменилась, сейчас разрешения на недра распределяются справедливо. Способствовали этому, в частности, электронные аукционы через систему ProZorro. Впрочем, остаются нерешенными еще немало вопросов. Например, так называемые спящие лицензии. Когда кто-то, благодаря связям, получил разрешения на разработку недр. Однако ничего с ними не делает, ожидая, когда придут другие инвесторы и выкупят у него эту лицензию.

"Мы раньше предлагали другой механизм – налог на спящие лицензии – добывай или плати. Таким образом мы создадим экономическую мотивацию для тех, кто не добывает, чтобы они начали добывать или отдали недра назад", – сказал директор Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Дорогань.

Спасет ли ситуацию СНБО

Каким путем пойдет СНБО, когда проведет аудит обладателей недр, пока неизвестно. Эксперты говорят, что быстрых решений ожидать вряд ли стоит. Дела эти могут увязнуть на годы в судах.

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"СНБО не может принять решение конфисковать. СНБО не может принять решение забрать. Не может принять решение доплатить. Оно может принять решение в виде указа президента Кабинета Министров провести расчеты стоимости этих недр и предложить владельцу что-то сделать. Но в целом путь только один – в суд", – отметил заместитель генпрокурора Украины (2019 – 2020 годов) Виктор Чумак.

Было бы полезным привлечь к разработке украинских недр и авторитетные американские и европейские компании. Это должно иметь не только экономический, но и геополитический эффект. Пример тому – потерянный из-за аннексии Крыма Черноморский шельф. Если бы в 2014 году там бурили американские вышки, а не украинские, то и россияне, и американцы вели бы себя по-другому в конфликте в Крыму.