Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время проведет отдельное заседание касаемо введения локдауна в Украине.

Алексей Данилов подчеркнул, что на местах чиновники тоже должны принимать активное участие в борьбе с коронавирусом. Об этом секретарь СНБО сообщил во время брифинга 19 марта.

Читайте также Где в Украине уже ввели локдаун: перечень регионов

Ситуация крайне сложная

Секретарь СНБО отметил, что сегодня ситуация с COVID-19 в стране крайне сложная. Аппарат Совета нацбезопасности обратился к органам местного самоуправления с требованием активно участвовать в борьбе с болезнью.

На этой неделе мы начали отправлять информационные письма и имеем обратную связь. Начинают уже местные органы самоуправления включаться в эту работу, они проводят свои заседания ТЭБ и ЧС, как оно должно было происходить с самого начала, согласно действующему законодательству,

– сказал Алексей Данилов.

Новость дополняется...