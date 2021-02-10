Оккупанты на Донбассе 10 февраля прицельно обстреляли позиции наших бойцов. В результате украинский защитник получил ранение.

Известно, что украинский военнослужащий получил ранение недалеко от населенного пункта Пески.

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В каком состоянии украинский защитник

Раненого защитника оперативно госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

В результате обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь,

– отметили в штабе ООС.

В ООС заявили, что на прицельный выстрел врага украинские защитники предоставили адекватный ответ. Украина уже сообщила о действиях оккупантов представителям ОБСЕ.

Обратите внимание! Перемирие на Донбассе продолжается с июля 2020 года. Несмотря на это, пророссийские боевики регулярно обстреливают позиции наших защитников. Иногда их обстрелы не представляют угрозы нашим бойцам и имеют только провокационный характер. Однако, случается и такое, что оккупанты стреляют прицельно.

Как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе наблюдатели зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Боевики открывали огонь прицельно, поэтому украинские военные были вынуждены применить огонь.

К счастью, боевых потерь среди бойцов ООС в течение 9 февраля не было.

Заметим, что ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что, несмотря на регулярные обстрелы оккупантов, нет оснований говорить о срыве перемирия.