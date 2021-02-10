Вражеский снайпер ранил нашего защитника на Донбассе: в каком он состоянии
Оккупанты на Донбассе 10 февраля прицельно обстреляли позиции наших бойцов. В результате украинский защитник получил ранение.
Известно, что украинский военнослужащий получил ранение недалеко от населенного пункта Пески.
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В каком состоянии украинский защитник
Раненого защитника оперативно госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
В результате обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь,
– отметили в штабе ООС.
В ООС заявили, что на прицельный выстрел врага украинские защитники предоставили адекватный ответ. Украина уже сообщила о действиях оккупантов представителям ОБСЕ.
Как прошли сутки на Донбассе
- За прошедшие сутки на Донбассе наблюдатели зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.
- Боевики открывали огонь прицельно, поэтому украинские военные были вынуждены применить огонь.
- К счастью, боевых потерь среди бойцов ООС в течение 9 февраля не было.
Заметим, что ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что, несмотря на регулярные обстрелы оккупантов, нет оснований говорить о срыве перемирия.
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