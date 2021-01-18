В Украине 19 января празднуют Крещение. В последнее время все больше людей погружаются в этот день в ледяную воду, после ее освящения. В ПЦУ развенчали популярные мифы о такой забаве.

Церковь призывает украинцев не считать ныряние в ледяную воду чем-то связанным с празднованием Крещения Господня. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Православной церкви Украины.

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ПЦУ развенчивает мифы

Купания не Крещение не является украинской традицией

Некоторые из экстремалов аргументируют свои действия "соблюдением древней украинской традиции". Впрочем, в ПЦУ отметили, что такое утверждение – ошибочно.

У нашего народа такой традиции, связанной с Богоявлением, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний в ледяную воду по случаю Крещения Господня,

– рассказали в ПЦУ.

Описаний такого действа нет ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казаков, ни в воспоминаниях людей старшего возраста.

Откуда взялась идея купания на Крещение

По данным ПЦУ, некоторые историки связывают такой обычай с россиянами , в которых было принято нырять в холодную воду после бани.

, в которых было принято нырять в холодную воду после бани. Распространение идей закалки организма, как части здорового образа жизни.

Массовые ныряния в воду на праздник Богоявления появились в Украине во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов. То есть этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное происхождение.

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Вода не смывает грехи

В ПЦУ отметили, что купание на Крещение отнюдь не смывает все грехи.

Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению?

– сказали в церкви.

В ПЦУ отметили, что не запрещают нырять в холодную воду, потому что "это право и выбор каждого". Тем, кто планирует купаться на Крещение, советуют хорошо все обдумать.