Смыть краску – до 300 тысяч гривен, но убытки все еще 2 миллиона, – ОП о погроме
В Офисе Президента заявили, что стоимость отмывания краски со здания после погромов будет стоить 250 – 300 тысяч гривен. Однако общая стоимость восстановительных работ и в дальнейшем остается на уровне 2 миллионов гривен.
Источник:фейсбук Офиса Президента
Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта.
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Что в ОП говорят о стоимости смывания краски
Там заявили, что ГУД будет выбирать компании, которые могут выполнить работы по восстановлению фасада здания и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами обещает публично отчитаться о всех выполненных работах.
Сейчас примерно 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита.
Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составлять 250 – 300 тысяч гривен,
– отметили в ОП.
Сколько нужно на другие восстановительные работы
Кроме того, ищут компании, которые могут провести другие работы:
- заменить несколько дверей, окон;
- сделать ремонт поврежденных помещений, в частности отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.
В то же время в ОП не изменили общую необходимую сумму на весь ремонт – она и в дальнейшем составляет примерно 2 миллиона гривен.
Погром под Офисом Президента: основное
- Под ОП 20 марта 2021 года люди вышли на протест в поддержку Сергея Стерненко. Митингующие облили здание краской и разрисовали его баллончиками.
- В Офисе Президента заявили, что активисты нанесли много убытков.
- Во время акций силовики задержали ветерана АТО, основателя издательства "Дом Химер". Ему предъявлены обвинения.
- В Кабмине назвали действия активистов недопустимыми и призвали силовиков провести расследование.
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