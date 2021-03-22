В Офисе Президента заявили, что стоимость отмывания краски со здания после погромов будет стоить 250 – 300 тысяч гривен. Однако общая стоимость восстановительных работ и в дальнейшем остается на уровне 2 миллионов гривен.

Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта.

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Что в ОП говорят о стоимости смывания краски

Там заявили, что ГУД будет выбирать компании, которые могут выполнить работы по восстановлению фасада здания и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами обещает публично отчитаться о всех выполненных работах.

Сейчас примерно 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита.

Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составлять 250 – 300 тысяч гривен,

– отметили в ОП.

Сколько нужно на другие восстановительные работы

Кроме того, ищут компании, которые могут провести другие работы:

заменить несколько дверей, окон;

сделать ремонт поврежденных помещений, в частности отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

В то же время в ОП не изменили общую необходимую сумму на весь ремонт – она ​​и в дальнейшем составляет примерно 2 миллиона гривен.

Погром под Офисом Президента: основное