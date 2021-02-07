Не прошло и 2 недели после инаугурации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. В то же время лидеру самой мощной страны уже приписывают большое влияние на события в Украине. Об этом не прекращают говорить вслух международные эксперты с политиками.

Борьба с коррупцией, российским влиянием внутри страны были и остаются приоритетными направлениями для Байдена еще со времен работы в администрации Барака Обамы. Подробнее – в материале журналистов.

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Возвращение влияния США

Экс-глава министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что для Байдена Украина – фактически не закрытый гештальт. Он хочет превратить его в личный успешный кейс не только в борьбе с системной украинской коррупцией и противодействием российской агрессии, но и в возвращении влияния США на международной арене.

Соединенные Штаты Америки всегда говорили, что успешное противодействие российской агрессии – это фундаментальные действия, которые без борьбы с коррупцией невозможны,

– отметил Климкин.

Штаты готовы предоставить Украине оружие

Не словом, а делом Джо Байден не раз давал понять – Вашингтон предоставит Украине летальное оружие для борьбы с агрессором. А его "тяжелая любовь" (именно такими словами характеризует жесткую политику и давление на Владимира Путина сам Байден) дает понять, что вопрос войны на Донбассе для президента США – почти личное.



От чего зависит успех Байдена / Фото Getty Images

От чего зависит успех Байдена

Эксперты по международной политике объяснили, что во многом успех Байдена будет зависеть от правильных и систематических действий украинской власти по эту сторону "океана".

Они будут ждать продолжения реформ сектора безопасности и обороны. Хорошо, что у нас есть закон об оборонных закупках, но он пока не работает. Я бы ожидал возвращения подхода, который был при Обаме,

– отметил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Он также добавил: "Мы постоянно говорили – предоставляйте нам материально-техническую помощь. А американцы постоянно говорили – уважаемые, материально-техническая помощь это хорошо, но есть еще институциональные реформы, которые вы должны проводить".

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В то же время дипломаты с экспертами сходятся во мнении – влияние другой страны нельзя преувеличивать. И хотя жесткая политика Джо Байдена для Украины во многих вопросах может быть выигрышной – остается вопрос, как долго удастся президенту Зеленскому балансировать между самой могущественной страной в мире и украинскими олигархами.