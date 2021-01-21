Сможет ли новый президент США Байден повлиять на Зеленского: опрос
Джозеф Байден принял присягу президента США и приступил к исполнению своих обязанностей. Украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил политика.
В то же время, как сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, уже началась работа над организацией его встречи с Владимиром Зеленским, об этом пишет 24 канал.
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По предварительной информации, сначала главы государств пообщаются в телефонном режиме. Дипломат подчеркнул, что это может произойти в ближайшее время.
В ОП заверили, что визит Байдена в Украину – вопрос "недалекого будущего". Его пригласят в Украину на торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украины.
Байден и Украина: что известно
- Впервые Байден посетил Украину в 2009 году – как вице-президент США. Его второй визит в Украину состоялся 21 апреля 2014 года, после событий Революции Достоинства.
- Именно Байден возглавлял делегацию Соединенных Штатов Америки на инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года. В следующем году он выступил в Верховной Раде.
- В октябре 2020 года, накануне выборов в США, политик пообещал предоставить Украине летальное оружие и помочь бороться с коррупцией в случае своей победы.
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