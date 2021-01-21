Джозеф Байден принял присягу президента США и приступил к исполнению своих обязанностей. Украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил политика.

В то же время, как сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, уже началась работа над организацией его встречи с Владимиром Зеленским, об этом пишет 24 канал.

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По предварительной информации, сначала главы государств пообщаются в телефонном режиме. Дипломат подчеркнул, что это может произойти в ближайшее время.

В ОП заверили, что визит Байдена в Украину – вопрос "недалекого будущего". Его пригласят в Украину на торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

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