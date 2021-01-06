Богослужения Михайловского Златоверхого собора Православной церкви и Патриаршего Собора Воскресения Христова Украинской Греко-Католической церкви 6 и 7 января можно смотреть в прямой трансляции. В частности, на телевидении и в интернете.

Богослужение будет транслировать "UA: Перший". Об этом сообщает "Суспільне Detector media". Кстати Во Львове накануне Рождества установили 4-метрового Дидуха: фото Какие богослужения будут транслировать на Рождество 6 января с 16:45 до 19:30 будут транслировать Всенощное бдение накануне Рождества Христова.

7 января в 7:00 – Рождественскую утреннюю и архиерейскую Божественную литургию Украинской Греко-Католической Церкви.

С 9:00 до 11:30 – Божественную литургию ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в день Рождества Христова. Где смотреть рождественские концерты На "UA: культуре" 6 и 7 января будут транслировать рождественские концерты. 6 января в 20:00 покажут "Рождественский концерт" народной артистки Нины Матвиенко и заслуженного артиста Дмитрия Андрийца. Исполнители будут петь "Когда в моей руке твоя рука". "Зажгу свечу", "Петровочка", "Дорога к храму".

Кроме этого, будут показывать концерт дуэта сестер Тельнюк с новой рождественской программой. Обратите внимание! 7 января верующие восточного обряда отмечают Рождество, а вечер 6 января считается святым.