Главные вашингтонские издания Politico и Washington Post вышли со статьями об отношениях Киева и Вашингтона. Из главных тезисов – отношения будут под угрозой, если Украина не начнет сполна реализовывать антикоррупционные реформы.

К тому же, стратегия американского президента Джо Байдена относительно Украины не является неожиданной: он еще будучи вице-президентом подчеркивал необходимость реформ.

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Иск против "вагнеровцев"

Международные организации обвиняют "вагнеровцев" в пытках в Сирии. Французская "Международная федерация за права человека" (FIDH), сирийский "Центр по свободе СМИ и самовыражения" и российский "Мемориал" – объявили, что способствовали подаче иска в российский суд против "группы Вагнера".

Речь Байдена о спасении экономики

Президент Байден выступил с речью, где объяснил свой план спасения экономики Соединенных Штатов. Его стоимость составила почти 2 триллиона долларов. Ожидается, что экономика вырастет на 8% уже в 2021 году. Впрочем, налоги тоже могут увеличиться.

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