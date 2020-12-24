Украина не будет останавливать авиасообщение во время новогодних и рождественских праздников. В Министерстве иностранных дел сообщили, что не будут ограничивать путешествия украинцам.

Правительство не планирует ограничивать авиасообщение

Зато в дипломатическом ведомстве таки просят украинцев соблюсти максимальные меры безопасности и карантинные ограничения. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве, информирует 24 канал.

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Правительство понимает, что люди настроились на праздники и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение,

– отметил Кулеба.

В Кабмине не исключают, что это решение может измениться, однако только в случае форс-мажоров, связанных с пандемией.

С 8 января в Украине начнется локдаун

Отметим, что с 8 по 24 января в Украине продлится локдаун. В это время не будут работать заведения общественного питания, однако еду можно будет приобрести на вынос и за доставкой. Также закрыты будут магазины непродовольственных товаров, кинотеатры, спортзалы ТРЦ. Не будут функционировать все учебные заведения, кроме детсадов.

Важно! В правительстве заверили, что общественный транспорт во время жесткого карантина не будут останавливать.



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