День рождения Тараса Шевченко мир празднует 9 марта. В этом году Кобзарю исполняется 207 лет. Вместо торта по этому случаю мы подготовили тематический тест. Он поможет понять, много ли ты знаешь о жизненных приключениях Шевченко.

Это не ВНО, поэтому не стоит вспоминать, какие эпитеты или метафоры чаще всего использовал Шевченко. И дат здесь также не будет. Вместо этого мы поговорим о еде, алкоголе, моде, музыке, эротике и, конечно, любви.

Заметьте Насколько ты – литературный котик: праздничный тест

Пришло время выяснить, кто вы с Шевченко друг для друга – лучшие друзья или случайные знакомые?

Как отпраздновать День рождения Шевченко

Испеки торт и угости им друзей. Можно пофантазировать, какой десерт больше пришелся бы по вкусу самому Шевченко. Мягкий мусс? Или медово-вишневый бисквит? Или кофейное тирамису?

Сходить в ближайшую букинистическую лавку и приобрети заброшенный "Кобзарь". Книги не должны быть одинокими. Если же в твоем городе нет букинистов, обрати внимание на издания, которыми иногда импровизировано торгуют посреди улицы, прямо на асфальте. Среди них, несомненно, найдется книга Шевченко. Возможно, с пожелтевшими страницами или стертыми буквами. Однако это не обесценивает издание, а лишь показывает, что оно имеет свою историю.

Послушай песни, которые талантливые украинские музыканты создали на основе стихов Шевченко. Возможно, ты откроешь для себя совершенно новое и немного необычное звучание любимой поэзии. Шевченко любил эксперименты. Видимо, он не отказался бы сходить на рок-концерт по мотивам собственного творчества.

Создай что-то свое. Картину. Коллаж. Постер. Стих. Пьесу. Рассказ. Песню. Пост в социальной сети. Шевченко тобой будет гордиться.

Спланируй путешествие по местам Шевченко. К счастью, пандемия не может лишить нас локальных путешествий. Послушай, как "ревет и стонет Днепр широкий" или проведи незабываемый день "среди степи широкой".

Посети памятник Шевченко в своем населенном пункте и принеси Кобзарю свои любимые цветы.