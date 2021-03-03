На Донбассе за сутки 1 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. В понедельник враг нарушал условия перемирия только в Донецкой области.

Зафиксировали наблюдатели также вооружение оккупантов, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донетчины. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, который обнародовали 2 марта.

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150 нарушений режима тишины 1 марта

В Донецкой области СММ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня, в том числе 127 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство – в районах к северу от подконтрольного правительству Широкино, в том числе 71 взрыв. А также в районах к западу от неподконтрольного правительству населенного пункта Еленовка.

В Луганской области СММ ОБСЕ 1 марта не зафиксировала никаких нарушений условий перемирия.

Боевики разместили военную технику с нарушениями

Российские наемники разместили с нарушениями 174 единицы техники. Десятки танков, гаубиц, минометов и другую запрещенную технику заметили вне выделенных мест хранения вооружения.

На полигоне неподалеку Мирного – 21 танк, 11 самоходных гаубиц и минометов, 10 буксируемых гаубиц/минометов и 56 боевых бронированных машин, которые не подпадают под действие Минских договоренностей по отводу вооружения;

на полигоне вблизи Тернового – 17 танков;

на полигоне возле населенного пункта Круглик – 32 танка;

на полигоне вблизи Миусинска – 12 танков, 20 самоходных гаубиц/минометов, 7 зенитных ракетных комплексов, 25 буксируемых гаубиц/минометов, наличие еще 46 ББМ;

на полигоне неподалеку Бугаевки – 12 танков, 63 ББМ.

Обратите внимание! На Донбассе с начала действия перемирия 27 июля 2020 года зафиксировали по меньшей мере 11 068 нарушений со стороны российских наемников.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 2 марта, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который украинские воины вовремя подавили.

С начала текущих суток, 3 марта, боевики 1 раз нарушили условия перемирия.

Наемники России открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов вблизи Водяного.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала