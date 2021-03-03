Танки, минометы и гаубицы: ОБСЕ обнаружила запрещенную технику оккупантов на Донбассе
На Донбассе за сутки 1 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. В понедельник враг нарушал условия перемирия только в Донецкой области.
Источник:СММ ОБСЕ
Зафиксировали наблюдатели также вооружение оккупантов, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донетчины. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, который обнародовали 2 марта.
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150 нарушений режима тишины 1 марта
В Донецкой области СММ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня, в том числе 127 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство – в районах к северу от подконтрольного правительству Широкино, в том числе 71 взрыв. А также в районах к западу от неподконтрольного правительству населенного пункта Еленовка.
В Луганской области СММ ОБСЕ 1 марта не зафиксировала никаких нарушений условий перемирия.
Боевики разместили военную технику с нарушениями
Российские наемники разместили с нарушениями 174 единицы техники. Десятки танков, гаубиц, минометов и другую запрещенную технику заметили вне выделенных мест хранения вооружения.
- На полигоне неподалеку Мирного – 21 танк, 11 самоходных гаубиц и минометов, 10 буксируемых гаубиц/минометов и 56 боевых бронированных машин, которые не подпадают под действие Минских договоренностей по отводу вооружения;
- на полигоне вблизи Тернового – 17 танков;
- на полигоне возле населенного пункта Круглик – 32 танка;
- на полигоне вблизи Миусинска – 12 танков, 20 самоходных гаубиц/минометов, 7 зенитных ракетных комплексов, 25 буксируемых гаубиц/минометов, наличие еще 46 ББМ;
- на полигоне неподалеку Бугаевки – 12 танков, 63 ББМ.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 2 марта, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
- Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который украинские воины вовремя подавили.
- С начала текущих суток, 3 марта, боевики 1 раз нарушили условия перемирия.
- Наемники России открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов вблизи Водяного.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала
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