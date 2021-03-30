Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заперечив високе підняття тарифів на доставку пенсій. Про це раніше говорила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Смілянський заявив, що Лазебна дала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, коли сказала, що тарифи на доставку пенсій зростуть з 60 до 100 гривень, тобто на 67%. Гендиректор стверджує, що ціни у 2021 році збільшаться лише на 11%.

До речі Поставили ультиматум: "Укрпошта" доставлятиме пенсії за більшим тарифом

Реакція гендиректора "Укрпошти"

Смілянський вважає, що Лазебна повинна офіційно вибачитись у всього колективу "Укрпошти". Чиновник припустив, що, ймовірно, міністерка не володіла предметом, про який говорила або збрехала.

Реальне підвищення тарифів складе (в разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37% крім інших витрат. Ще раз – 11% проти 37%,

– наголосив Смілянський.

За словами чиновника, Мінсоцполітики внесе проєкт постанови про примусове переведення пенсіонерів на обслуговування у банках, крім інвалідів 1 групи, тих, які не ходять і кому більше, ніж 80 років. "Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50 – 60 кілометрів. Як Вам ідея при коронавірусі, коли транспорт до цього банку нормально не ходить?", – сказав Смілянський. Що цьому передувало