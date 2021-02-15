Министр юстиции Денис Малюська якобы предложил правительству внести законопроект, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника не по собственной инициативе. Его, мол, настойчиво попросил президент Владимир Зеленский.

Об этом, вероятно, сообщили источники в офисе Президента.

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Почему Зеленский мог "инициировать" увольнение Сытника

Предполагают, что отношения Зеленского и Сытника резко ухудшились из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро активно расследует дело в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Кроме того, бюро также отказывается отдавать дело другому следственному органу.

Еще одной причиной может быть расследование закупки Министерством здравоохранения вакцин против коронавируса. НАБУ, вероятно, зарегистрировало производство по заявлению руководства ГП "Медзакупки Украины", в обход которого действовал Минздрав.

Нежелание Сытника ослаблять хватку в деле Татарова и открытие дела о вакцинах возмутили Зеленского,

– информируют источники.

Обратите внимание! Татарова подозревают в махинациях с квартирами Нацгвардии, а дело о закупке Вакцины может касаться министра здравоохранения Максима Степанова, который мог закупить препарат по завышенным ценам. Подробнее – читайте здесь.

Говорил ли Зеленский с Сытником

Заметили, что недавно состоялся очень сложный разговор между президентом и директором НАБУ по делу о вакцине. Взаимопонимания якобы не удалось достичь.

"У Зеленского была возможность "наказать" Сытника руками депутатов во время рассмотрения законопроекта в комитете и сессионном зале. Но президент настоял на немедленной сатисфакции, поэтому инициативу пришлось проявить на заседании Кабмина 15 февраля", – добавили собеседники издания.

Что говорил Малюська