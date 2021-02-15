Законопроект об увольнении Сытника: на этом настаивал Зеленский, – СМИ
Министр юстиции Денис Малюська якобы предложил правительству внести законопроект, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника не по собственной инициативе. Его, мол, настойчиво попросил президент Владимир Зеленский.
Источник:ZN,UA
Об этом, вероятно, сообщили источники в офисе Президента.
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Почему Зеленский мог "инициировать" увольнение Сытника
- Предполагают, что отношения Зеленского и Сытника резко ухудшились из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро активно расследует дело в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Кроме того, бюро также отказывается отдавать дело другому следственному органу.
- Еще одной причиной может быть расследование закупки Министерством здравоохранения вакцин против коронавируса. НАБУ, вероятно, зарегистрировало производство по заявлению руководства ГП "Медзакупки Украины", в обход которого действовал Минздрав.
Нежелание Сытника ослаблять хватку в деле Татарова и открытие дела о вакцинах возмутили Зеленского,
– информируют источники.
Говорил ли Зеленский с Сытником
Заметили, что недавно состоялся очень сложный разговор между президентом и директором НАБУ по делу о вакцине. Взаимопонимания якобы не удалось достичь.
"У Зеленского была возможность "наказать" Сытника руками депутатов во время рассмотрения законопроекта в комитете и сессионном зале. Но президент настоял на немедленной сатисфакции, поэтому инициативу пришлось проявить на заседании Кабмина 15 февраля", – добавили собеседники издания.
Что говорил Малюська
- Министр уверял, что действовал для того, чтобы "закрыть дыру в законе и урегулировать статус НАБУ и директора".
- Малюська также напомнил, что Конституционный суд признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ, а также положения закона о бюро в части наделения президента полномочиями назначать директора НАБУ.
- Следовательно, если законопроект одобрят, пока будут выбирать нового директора, его функции будет выполнять заместитель Сытника Гизо Углава.
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