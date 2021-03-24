Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российских медиа. После подписания Владимиром Зеленского указа в отношении ряда СМИ применят ограничения.

В список попали пропагандистские медиа. Об этом в эфире рассказала медиа эксперт, экс-заместитель министра информполитики Татьяна Попова.

Обратите внимание Газета The Times перепутала Украину с Беларусью

Это довольно ожидаемый перечень. Странно, что это произошло только сейчас. Можно было бы и раньше вводить санкции против них,

– отметила Попова.

По ее словам, пока не понятно, как запрет будут реализовывать практически. "Ведь мы понимаем, что на 100% заблокировать в интернете ничего невозможно", – отметила медиа эксперт.

Напомним! Владимир Зеленский 23 марта ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против российских СМИ.

Она отметила, что всегда будет часть людей, которая будет пользоваться VPN. В то же время на некоторых сайтах он встроенный.

Куда перейдет аудитория российских медиа

"Газета.Ру", "Лента.ру" и "ТАСС", как подчеркнула Попова, имеют долю пользователей с Украины.

"Аудитория перейдет на русскоязычные ресурсы. Но даже если они будут украинскими, это уже лучше, чем полностью с российскими нарративами", – добавила экс-заместитель министра информполитики.

Попова рассказала о СМИ России, против которых ввели санкции: смотрите видео