Рада соберется на внеочередное заседание из-за закона о госслужбе, – СМИ
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Вероятно, оно состоится 23 февраля и будет касаться правок президента Владимира Зеленского относительно законопроекта о госслужбе.
Источник:"РБК-Украина"
Заседание планируют на 12: 00. Об этом сообщили народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Какова цель заседания
Нардепы рассказали, что рассмотрят предложения Зеленского относительно законопроекта о госслужбе.
Кравчук отметила, что надо будет проголосовать за инициативу с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу Минэнергетики и выплату зарплат.
Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду,
– сказала депутат.
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский ветировал закон о проведении конкурса на госслужбу, который ранее поддержала Верховная Рада. Поправки главы государства касались полномочий заместителей министра.
- Профильный комитет одобрил правки президента.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Раде, заявил, что выплата зарплат шахтерам – под угрозой из-за ветирования закона. Дело в том, что исполняющий обязанности министра энергетики не может подписать соответствующие документы.
- Ранее парламент дважды провалил голосование за назначение Юрия Витренко министром.
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