Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Вероятно, оно состоится 23 февраля и будет касаться правок президента Владимира Зеленского относительно законопроекта о госслужбе.

Заседание планируют на 12: 00. Об этом сообщили народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Какова цель заседания

Нардепы рассказали, что рассмотрят предложения Зеленского относительно законопроекта о госслужбе.

Кравчук отметила, что надо будет проголосовать за инициативу с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу Минэнергетики и выплату зарплат.

Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду,

– сказала депутат.

Что этому предшествовало