Максим Степанов живет в Киеве на Печерске в одном из элитных районов столицы. Квартира чиновника расположена в кирпичном небоскребе на улице Предславинской.

Апартаментами, в которых живет глава Министерства здравоохранения Степанов, владеет его жена Наталья. Также она является владелицей паркоместа в подземном паркинге дома. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Разоблачение", опубликованном на ютуб-канале KYIV LIVE.

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Общая площадь помещения – 340 квадратных метров. По данным расследователей, в апартаментах супругов есть по меньшей мере 5 комнат и 2 санитарных узла.

В апартаментах вместе с министром и его женой живет их несовершеннолетний сын – ученик частной киевской школы. Дочь Степанова сейчас проживает во Франции.

Что известно о стоимости жилья

Стоимость квартиры в своей декларации Степанов не указал.

Однако в этом же доме сейчас продают несколько квартир. Их стоимость оценивают в 2 500 долларов за метр квадратный.

Рыночная цена столичных апартаментов Степановых – не менее 850 тысяч долларов,

– утверждают расследователи.

Где живет глава Минздрава Степанов: смотрите видео

Обратите внимание! Минздрав Украины Степанов возглавляет с 30 марта 2020 года. В СМИ долгое время обсуждали сообщения различных источников об отставке чиновника, однако информация не подтвердилась.