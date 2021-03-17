СМИ показали дворец Медведчука в оккупированном Крыму, где гостил Путин
Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко построили особняк на месте противотуберкулезного санатория в оккупированном Крыму. Их резиденция расположена между Симеизом и Алупкой.
Источник:"Крым. Реалии"
В гугл-картах имение подписано как "вилла Медведчука". Именно там в 2012 году гостил российский президент Владимир Путин, который является кумом политика.
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У Медведчука затеяли ремонты
Журналисты издания "Крым. Реалии" наведались в имение в 2021 году. Выяснилось, что как у главного входа, так и в других его частях пока продолжаются ремонтные работы.
С дрона, который подняли над владениями Медведчука, видно несколько зданий, водные горки и пляж. На снимках со спутника – бассейн, вертолетная площадка и большой парк.
Что сейчас происходит во дворце Медведчука в Крыму: смотрите видео
Территория принадлежала противотуберкулезному санаторию
Ранее на даче, где Медведчук и Марченко встречали Путина, был противотуберкулезный санаторий имени Баранова. По словам журналистки-расследователя Валентины Самар, сначала его арендовал ФК "Динамо-Киев".
Тогда там планировали разместить оздоровительную базу для футболистов. Однако впоследствии эта земля и расположенная на ней недвижимость перешли в аренду инвестиционной компании "Спорт-тур". Наконец, цепочка ее владельцев привела к Медведчуку.
Медведчук и схема владельцев "Спорт-тура" / Скриншот с видео
До оккупации Крыма компания, связанная с Медведчуком, оформила в собственность пирс, после чего выкупила 1,2 гектара пляжа. Симеизский поселковый совет продал ему прибрежный участок-несмотря на то, что это запрещает законодательство.
"Схема заключалась в том, что ранее "Спорт-тур" оформил право собственности на 5 волнорезов. Но на все, что строилось в море, требовалось разрешение украинского Кабмина. А этого не было", – подчеркнула Самар.
Крымчане возмущены
На видео с дрона хорошо видны контрасты между виллой Медведчука и территорией за ее пределами. Местные жители возмущены, ведь политик с обеих сторон оградил пляж большим забором, а их туда не пускают.
Почему у нас море до сих пор здесь закрыто? Я с детства здесь живу. Я мог прийти отсюда и до Алупки пешком. Если хочешь строиться, пусть. Но, извиняюсь, море никому не может принадлежать,
– пояснил Александр Николаев.
"Все местные уже слышали о том, что здесь дача Медведчука. Мы не можем о них ничего знать, потому что живем на разных уровнях, понимаете? Мы видим, что прилетает и улетает вертолет", – добавил он.
Санкции против Медведчука и его жены
- 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также их окружения. Указ об этом подписал президент.
- Введенные ограничения касаются, в частности, блокирования финансовых активов, торговых операций, а также остановки экономических и финансовых обязательств.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пояснил, что санкции ввели из-за расследования по финансированию терроризма.
- Медведчук назвал санкции против себя "беспределом". И заверил, что не уедет из Украины, а будет и дальше вести политическую деятельность – даже если окажется в СИЗО.
- 16 марта в Верховный суд поступил иск от кума Путина. Он касается указа Зеленского о персональных санкций против народного депутата.
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